堵路攜士巴拿玻璃膠 護士認藏武囚半年 案發至起訴近32月 少女酌情判社服

官：延誤礙更生 具毁滅影響

被告馮詩詠、梁翰堯（案發時15、22歲）各被控一項管有物品意圖損壞財產罪；梁另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

署理主任裁判官黃雅茵判刑時引述辯方求情稱，本案出現延誤，對馮詩詠造成壓力，她去年赴芬蘭讀大學，因適應及疫情問題，轉往港大理學院就讀，但憂慮受本案影響，至今仍未開始校園生活。至於梁翰堯畢業於中大護理系，擔任註冊護士，將因本案接受紀律聆訊，對未來造成打擊，冀法庭輕判。

黃官續稱，控方沒證據證明馮曾使用涉案士巴拿損壞財物，她在案發後仍努力讀書，以優異成績考入大學，暑假任兼職，可見她付出許多努力重整人生，故接納報告判處社服令。至於梁翰堯管有士巴拿、玻璃膠槍連玻璃膠、噴漆、鉗子及雷射筆等物，黃官稱物品種類及數量不小，其可造成的破壞不容忽視。惟梁事後沒有放棄學業，更獲聘用為護士，認為延誤對其人生造成重大影響，終判囚半年。

【案件編號：KCCC 1546/22】

（反修例風暴）