首醫生認暴動 「反極權遊行」9人認罪

赴畢業禮學生准保釋 兩人不認罪

11名被告依次為電腦技術員馮嘉文（現年42歲、下同）、廣告從業員歐陽志堅（44歲）、測量師古家華（30歲）、程式設計員李德軒（27歲）、女學生張馨文（23歲）、學生陳澍峰（23歲）、商人邱偉濤（26歲）、學生林昊生（24歲）及林耀俊（25歲）、醫生謝達志（30歲）、商人陳海蓬（30歲）。

瑪麗稱涉事醫生已離職

除了馮嘉文和陳海蓬，其餘9人認罪。翻查資料，謝達志當時任職瑪麗醫院急症室，是首名暴動罪成醫生。瑪麗醫院回覆查詢稱謝達志已離職。

另外涉及示威案件的醫生，還有參與2019年平安夜元朗「和你sing」示威的23歲醫生張家齊。他經審訊後非法集結罪成判囚20個月，後上訴減刑至14個月。

承認案情稱政總外擲彈投硬物

9名認罪被告承認案情稱，案發當日約2萬名示威者應網上號召在銅鑼灣崇光百貨外聚集，向金鐘方向遊行。下午4時許，約500名示威者佔據政總外夏慤道行車路及行車天橋，高舉雨傘和多國旗幟；部分人向政總方向投擲汽油彈及硬物，包括使用巨型橡筋作投射器投擲硬物，並有人以雷射光束照向警方及縱火。

及後，警方多次警告，並施放催淚彈、以水炮車發射藍色水劑，下午近5時開始驅散示威者，拘捕9名被告。

9名被告當時身穿深色衣物，部分人戴頭盔、防毒面罩、頸套等物，警方亦在各人背囊搜出不同物件，其中歐陽志堅被搜出27張全新八達通，古家華則攜有港英旗，邱偉濤背囊有一卷保鮮紙及急救包，林耀俊則攜66條索帶及一罐噴漆，謝達志背囊搜出紅藥水、繃帶、紗布等，另他身上八達通顯示當天下午1時許曾搭巴士前往天后。

【案件編號：DCCC 240/21】

（反修例風暴）