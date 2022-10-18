幼遭家暴歷母自殺 家舍度童年遭欺凌

今任正職與父團圓 盼成護士

葉大狀庭上指出，被告父母無正式註冊結婚，他出生後便居於劏房。後來父母常爭執，他隨母親搬到公屋，未幾母親確診抑鬱症，曾對被告施暴，在被告5歲時自行了結生命。被告同年被診斷患自閉症，惟父親染上毒癮，被告獲法庭頒布監護令，在不同兒童之家度過童年。因為病情，被告受同齡者欺凌，多次搬遷及轉校，難建立社交網絡。雖然與妹妹只能偶爾見面，但他亦盡力照顧妹妹，曾送她一部iPad作為上學禮物。

辯方表示，被告就讀至中五輟學，曾兼職外賣員，現於連鎖快餐店任正職，將來希望成為護士；現已搬回與71歲父親同住，決心好好照顧父親。

辯方：港已翻新一頁 被告亦然

辯方續說，案發時被告居於缺乏照顧的院舍。精神科醫生報告顯示，被告病情影響其判斷力。不過，被告深信作為成年人必須承擔責任，因此親撰信件予法庭，向本案受影響者致以真誠歉意，表明已取消訂閱相關Telegram頻道，承諾不會重犯。辯方強調，被告犯案時間僅長約9分鐘，不曾使用粗言穢語，反之保持沉默，無意圖傷害涉事司法人員及其家人；又比喻香港已經翻開新一頁，被告的人生亦如是，冀法庭判處緩刑。

（反修例風暴）