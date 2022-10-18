港聞

港聞二

幼遭家暴歷母自殺 家舍度童年遭欺凌

【明報專訊】辯方大律師葉海琅昨替被告陳寶康求情時透露患自閉症被告的坎坷身世，包括童時曾被家暴、母親自殺去世、父親有毒癮等，因而被送到院舍生活；辯方稱，近年他與父親團圓，亦找到新工作，對被告而言已是非凡成就。法官高浩文判刑時提到，被告願承認錯誤，感到懊悔，在他人協助下已能更好管理自身行為，更開始承擔不同責任；正如被告一方所言，其人生已翻開新一頁，深信他前景一片光明。

今任正職與父團圓 盼成護士

葉大狀庭上指出，被告父母無正式註冊結婚，他出生後便居於劏房。後來父母常爭執，他隨母親搬到公屋，未幾母親確診抑鬱症，曾對被告施暴，在被告5歲時自行了結生命。被告同年被診斷患自閉症，惟父親染上毒癮，被告獲法庭頒布監護令，在不同兒童之家度過童年。因為病情，被告受同齡者欺凌，多次搬遷及轉校，難建立社交網絡。雖然與妹妹只能偶爾見面，但他亦盡力照顧妹妹，曾送她一部iPad作為上學禮物。

辯方表示，被告就讀至中五輟學，曾兼職外賣員，現於連鎖快餐店任正職，將來希望成為護士；現已搬回與71歲父親同住，決心好好照顧父親。

辯方：港已翻新一頁 被告亦然

辯方續說，案發時被告居於缺乏照顧的院舍。精神科醫生報告顯示，被告病情影響其判斷力。不過，被告深信作為成年人必須承擔責任，因此親撰信件予法庭，向本案受影響者致以真誠歉意，表明已取消訂閱相關Telegram頻道，承諾不會重犯。辯方強調，被告犯案時間僅長約9分鐘，不曾使用粗言穢語，反之保持沉默，無意圖傷害涉事司法人員及其家人；又比喻香港已經翻開新一頁，被告的人生亦如是，冀法庭判處緩刑。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例事件 臨時禁制令 滋擾 起底 法官

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