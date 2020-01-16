電話滋擾法官認藐視 自閉青年緩刑 官關注另控刑事「雙重處罰」 律政司：法庭可整體量刑

首宗違起底滋擾司法人員禁令判刑

警方歡迎裁決，稱本案是首宗針對司法人員起底被判刑的案件。至於被告另涉一宗不斷打電話案，已排期於下月18日在東區裁判法院提訊，警方稱會向律政司徵詢意見，研究會否繼續刑事控告。

法官高浩文在判辭指出，針對司法人員及家屬的起底及滋擾臨時禁制令於2020年11月13日頒下。案發時17歲的被告陳寶康透過Telegram獲取該名法官及其妻的電話號碼，同年12月6日晚上於9分鐘內分別致電法官及其妻2次及6次，其中妻子接聽了3次，法官不曾接聽。

被告於2021年3月被捕，他在警誡下稱「我都係一時貪玩，先至玩個法官同佢老婆電話，無下次喇」及「貪玩，想整蠱佢」；他又稱法官是支持政府的「藍絲」，所以致電對方。

律政司：削司法信心 甚於起底警員

律政司代表在庭上表示，被告行為削弱公眾對司法制度的信心，比違反警員起底禁制令更嚴重；此外或對對立陣營的人構成寒蟬效應，變相以威嚇方式打壓其自由，法庭必須判處阻嚇刑罰。

律政司又提到，被告於2021年3月被捕，同年12月已經控告他藐視法庭，不存在延誤檢控。不過高官關注，被告的行為被用以作刑事及民事檢控，或看似欺凌被告，關注會否出現「雙重處罰」情况。律政司回應稱，法庭判刑時可整體量刑，被告不會被「雙重處罰」。

高官判刑時表示，或有人會問為何一樣的行為需要展開兩個法律程序，他認為，律政司就彰顯公義上有可能無法留下正面印象，但不論如何，法庭假設被告不會受到「雙重處罰」。至於案發至今歷時22個月，法官認為過程中牽涉被告一方向律政司查詢不斷打電話案的進展，有關延誤不至於最嚴重，反之給予被告機會改過自新。

官接納無聲電話似惡作劇非滋擾

法官明言，滋擾法官的行為完全不能容忍，但接納辯方所指，被告因受自閉症影響及不成熟而犯下本案，而且被告在9分鐘內致電法官及其妻8次，均默不作聲，該些電話大多無被接聽，其行為更似令人煩擾的惡作劇（annoying prank），而非真正的滋擾（real harassment）。經考慮所有因素後，判處緩刑是合適刑罰，並下令被告支付合共8.7萬元訟費，其中6000元由被告支付，餘下由法援署承擔。

【案件編號：HCMP 2199/21】

明報記者

（反修例風暴）