颱風納沙遠離 塌樹壓新巴7輕傷

季候風增強 今明最低19℃

昨晚10時，颱風納沙集結在香港東南偏南約380公里，預料向西南偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。天文台表示，納沙昨晚遠離本港，但影響華南的東北季候風會逐漸增強，在兩者共同影響下，本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。天文台9天天氣預報顯示，未來兩日廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫逐步下降，今明兩日市區最低氣溫為19℃。

昨午1時許，尖沙嘴漢口道45號對開有一個約1米乘2米的招牌疑受強風吹襲，由4米高墜下，擊中42歲姓陳男子，他頭及肩受傷，清醒由救護車送院治理。涉事招牌屬於一間西裝店，警方經調查後，以涉嫌容許物件從高處墮下拘捕57歲商戶負責人。

近風眼船入水 飛行服務隊救7人

另外，昨早一艘作業船在香港東南約260公里位置船身入水，7名船員棄船逃生。政府飛行服務隊昨早10時許接獲香港海上救援協調中心通知，先後派出一架定翼機和兩架直升機到場，動員12名機組人員救援。隊方表示，該船位置非常接近納沙風眼範圍，最高風速達每小時140公里，海面湧浪高達10米。昨午12時許，7名船員全部被送回飛行服務隊總部。