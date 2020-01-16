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抗疫千日 輸入首破400 何栢良倡打3針密切接觸者免檢疫

【明報專訊】本港於2020年1月底錄得首宗新型冠狀病毒輸入個案，經歷五波疫情，抗疫之路至今日踏入第1000日。近日防疫措施逐步鬆綁，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨進一步建議，放寬已接種3劑疫苗患者和已打3針密切接觸者的強制隔離和檢疫日數，容許患者縮短至5天隔離，密切接觸者毋須檢疫。港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為本港在「混合免疫」保護下，Omicron變異病毒株新亞系如XBB等亦「傳染唔起」，可逐步縮減隔離日數。

輸入407宗 無Omicron新亞系

本港昨新公布5361宗新冠陽性個案，包括4954宗本地感染，輸入個案則有407宗，為抗疫近3年以來首破400宗關口。至於近日引起關注的Omicron新亞系如XBB、BQ.1.1等，昨均沒錄得新個案。本報昨向衛生署查詢現行隔離和檢疫期的科學理據，以及會否考慮縮短相關日數，至截稿前未獲回覆。

倡已打3針患者減至隔離5日

根據衛生防護中心現行指引，已打兩針的新冠患者和密切接觸者，於隔離或檢疫第六和第七天快測陰性，便可提早完成隔離或檢疫，有關安排自今年2月沿用至今。何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，Omicron傳染期和潛伏期均較短，尤其是已打兩三針者，建議縮短已打3針患者的隔離日數至5天，並參考世衛今年7月更新的指引，直接取消已打3針密切接觸者的檢疫要求。

世衛已建議齊針患者免檢疫

翻查資料，世衛指引建議於90天內已完成接種疫苗、接種加強劑或染疫者，可毋須被視為具高感染或傳播風險，毋須檢疫；其他人則應繼續接受檢疫，若於第五天檢測陰性和沒有病徵，可提早完成檢疫。

何栢良認為，現時防疫重點不應是切斷傳播鏈，而是防重症和死亡，建議制定可持續、宏觀措施，減慢病毒傳播和推動疫苗接種，強制隔離和檢疫措施亦應因時制宜，減少社會需付出的代價。

金冬雁料新亞系不會急速傳播

研究新冠病毒病理的港大學者金冬雁向本報表示，Omicron傳染期較短，現行隔離期最後數天意義不大。他認為本港具有足夠混合免疫保護，即使Omicron新亞系傳染力較高，仍難在港構成大規模急速傳播，建議逐步縮減患者隔離日數。他認為縮至5天是可取方案，相信「小步行、向前行」更符合政府抗疫態度，亦與美國疾控中心建議無病徵患者的隔離日數相同，惟完成隔離後應避免接觸長者等高危群組，免疫力弱者亦不宜縮短日數。至於密切接觸者，金認為可取消檢疫，改為連續3天快測，強調快測陰性已可反映不具傳染力。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕衛生防護中心 金冬雁 何栢良 強制檢疫 強制隔離 新冠疫情

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