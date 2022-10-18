明年接任嶺大校長 昨見師生校友 秦泗釗：學生會對學校重要

海歸派 秦憶曾清華上莊

鄭國漢：信可令嶺大更上層樓

嶺大今年初宣布鄭國漢明年8月31日任滿退休，校董會昨午召開特別會議，通過委任秦泗釗為下任校長。59歲的秦泗釗是「海歸派」學者，在清華大學完成本科及碩士後，赴美攻讀博士。校方昨發稿，引述秦泗釗稱「很自豪被選為下任校長」，又稱嶺大以其全人教育體系、輝煌悠久的高等教育歷史，以及在數字時代領先發展的決心而享譽社會。

嶺大校董會主席姚祖輝認為，秦是公認的高等教育界領袖、享譽國際的傑出學者，對內地、美國和香港的教育制度有深厚認識；鄭國漢稱確信秦可令嶺大更上一層樓。

翻查報道，秦泗釗2013年接受《文匯報》（上海）訪問，提到美國的大學與中國的大學的不同，指美國學者博士畢業後基本上不在本校任教，否則會被認為是「近親繁殖」；又稱中國留學生往往自認為英文很好，擔心他們「在中式英文中陷得更深」。

學生：有誠意溝通 盼歸還學生會室

通過任命前，嶺大昨首安排秦泗釗與嶺大教職員和學生會面，逾百人出席，但不開放予傳媒。綜合與會師生表示，秦在會上被問到「如何看校方與學生之間的溝通」時，說自己「好願意溝通」，提到自己曾任清華大學學生會副會長、參加武術學會等，認為「學生會對學校重要」。另有學生引述秦稱，他考慮嶺大現設的數據科學（榮譽）理學士，日後發展成獨立學院。

歡迎學生訪官邸 盼恢復「與校長食早餐」

協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬說，有與會者關注專研數據科學的秦，日後如何推動嶺大博雅教育發展。他又引述秦指校長官邸很大，承諾並歡迎學生到訪，且希望恢復「與校長食早餐」的嶺大優良傳統，劉笑言「當然佢就『食夜粥』大嘅，即他是武林高手，都幾特別」。有出席會面活動的同學說，看得出秦泗釗有誠意與學生溝通，但由於嶺大今年收回學生會會室、「民主牆」等，他期望新一任校長可歸還會室，認為對學生會發展很重要。

今年多名大學校長先後宣布退休或離任，其中科大校長史維明天（19日）提早離任，由前副校、港區全國人代葉玉如接任。