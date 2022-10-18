港聞

港聞二

明年接任嶺大校長 昨見師生校友 秦泗釗：學生會對學校重要

【明報專訊】嶺南大學校長鄭國漢明年任滿10年退休，校董會昨日通過委任數據科學專家、現任城大學者秦泗釗（S. Joe QIN，圖）明年接任校長，任期5年。嶺大昨安排秦會見師生校友，有學生關心他如何與學生溝通，秦重提自己1980年代在北京清華大學曾任學生會副會長，認為學生會對學校重要，他說願與學生溝通。有學生期望他上任後，歸還校方早前收回的學生會會室。

海歸派 秦憶曾清華上莊

鄭國漢：信可令嶺大更上層樓

嶺大今年初宣布鄭國漢明年8月31日任滿退休，校董會昨午召開特別會議，通過委任秦泗釗為下任校長。59歲的秦泗釗是「海歸派」學者，在清華大學完成本科及碩士後，赴美攻讀博士。校方昨發稿，引述秦泗釗稱「很自豪被選為下任校長」，又稱嶺大以其全人教育體系、輝煌悠久的高等教育歷史，以及在數字時代領先發展的決心而享譽社會。

嶺大校董會主席姚祖輝認為，秦是公認的高等教育界領袖、享譽國際的傑出學者，對內地、美國和香港的教育制度有深厚認識；鄭國漢稱確信秦可令嶺大更上一層樓。

翻查報道，秦泗釗2013年接受《文匯報》（上海）訪問，提到美國的大學與中國的大學的不同，指美國學者博士畢業後基本上不在本校任教，否則會被認為是「近親繁殖」；又稱中國留學生往往自認為英文很好，擔心他們「在中式英文中陷得更深」。

學生：有誠意溝通 盼歸還學生會室

通過任命前，嶺大昨首安排秦泗釗與嶺大教職員和學生會面，逾百人出席，但不開放予傳媒。綜合與會師生表示，秦在會上被問到「如何看校方與學生之間的溝通」時，說自己「好願意溝通」，提到自己曾任清華大學學生會副會長、參加武術學會等，認為「學生會對學校重要」。另有學生引述秦稱，他考慮嶺大現設的數據科學（榮譽）理學士，日後發展成獨立學院。

歡迎學生訪官邸 盼恢復「與校長食早餐」

協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬說，有與會者關注專研數據科學的秦，日後如何推動嶺大博雅教育發展。他又引述秦指校長官邸很大，承諾並歡迎學生到訪，且希望恢復「與校長食早餐」的嶺大優良傳統，劉笑言「當然佢就『食夜粥』大嘅，即他是武林高手，都幾特別」。有出席會面活動的同學說，看得出秦泗釗有誠意與學生溝通，但由於嶺大今年收回學生會會室、「民主牆」等，他期望新一任校長可歸還會室，認為對學生會發展很重要。

今年多名大學校長先後宣布退休或離任，其中科大校長史維明天（19日）提早離任，由前副校、港區全國人代葉玉如接任。

相關字詞﹕大學校長 秦泗釗 嶺南大學

上 / 下一篇新聞

網民談政策「人才」最熾 「搶才」多質疑 有報道指將設「搶才辦」 學者對成效有保留
網民談政策「人才」最熾 「搶才」多質疑 有報道指將設「搶才辦」 學者對成效有保留
李律仁：港人才庫勝九七前 商湯CEO：缺企業吸納
李律仁：港人才庫勝九七前 商湯CEO：缺企業吸納
談KPI 學者：官員「真問責」極少
談KPI 學者：官員「真問責」極少
施政報告明公布 擬建中鐵線 北環線南延九龍塘
施政報告明公布 擬建中鐵線 北環線南延九龍塘
電話滋擾法官認藐視 自閉青年緩刑 官關注另控刑事「雙重處罰」 律政司：法庭可整體量刑
電話滋擾法官認藐視 自閉青年緩刑 官關注另控刑事「雙重處罰」 律政司：法庭可整體量刑
幼遭家暴歷母自殺 家舍度童年遭欺凌
幼遭家暴歷母自殺 家舍度童年遭欺凌
首醫生認暴動 「反極權遊行」9人認罪
首醫生認暴動 「反極權遊行」9人認罪
堵路攜士巴拿玻璃膠 護士認藏武囚半年 案發至起訴近32月 少女酌情判社服
堵路攜士巴拿玻璃膠 護士認藏武囚半年 案發至起訴近32月 少女酌情判社服
嘲殉職水警「抵死」控煽動 警員爭議上司逼交手機
嘲殉職水警「抵死」控煽動 警員爭議上司逼交手機
吊臂搬磚斷繩 砸斃年輕工 死者首天裝卸區工作 工會：風下躉船搖晃增損耗
吊臂搬磚斷繩 砸斃年輕工 死者首天裝卸區工作 工會：風下躉船搖晃增損耗
保良局院舍檢討委會首開會 先檢視0至3歲組別
保良局院舍檢討委會首開會 先檢視0至3歲組別
職安例倡延簡易檢控時限 議員指太長 局方：或修正
職安例倡延簡易檢控時限 議員指太長 局方：或修正
3款兒童牙膏太酸 不符內地標準 或損琺琅質 另兩款氟含量不達標
3款兒童牙膏太酸 不符內地標準 或損琺琅質 另兩款氟含量不達標
嬰幼兒紫菜高碘 有食一份超每日推薦攝入量
嬰幼兒紫菜高碘 有食一份超每日推薦攝入量
「先買後付」投訴增 消委：潛在收費多
「先買後付」投訴增 消委：潛在收費多
退休教師襲外傭判緩刑 官：非為奴為婢
退休教師襲外傭判緩刑 官：非為奴為婢
交警警署上彈走火 無人傷
交警警署上彈走火 無人傷
抗疫千日 輸入首破400 何栢良倡打3針密切接觸者免檢疫
抗疫千日 輸入首破400 何栢良倡打3針密切接觸者免檢疫
颱風納沙遠離 塌樹壓新巴7輕傷
颱風納沙遠離 塌樹壓新巴7輕傷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】科學園無人駕駛巴 明年初免費搭 下月起畀園內公司使用 試行一年
【Emily】科學園無人駕駛巴 明年初免費搭 下月起畀園內公司使用 試行一年
【Emily】中大新校徽突出鳳凰 網民製「雞仔惡搞圖」
【Emily】中大新校徽突出鳳凰 網民製「雞仔惡搞圖」
【Emily】實習生提廉署宣傳「盲點」 胡英明大讚
【Emily】實習生提廉署宣傳「盲點」 胡英明大讚
【Emily】聶德權申國際牌等3個鐘 運輸署長留言解畫
【Emily】聶德權申國際牌等3個鐘 運輸署長留言解畫
【Emily】接棒選勞顧會 林偉江：勞資非你死我活
【Emily】接棒選勞顧會 林偉江：勞資非你死我活