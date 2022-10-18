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職安例倡延簡易檢控時限 議員指太長 局方：或修正

【明報專訊】立法會職安健法案委員會昨續會，逐條審議有關工業意外罰則條例，政府建議循簡易程序審訊罪行的檢控時限由6個月增至12個月，多名議員質疑太長，又說社會希望盡快調查，質疑做法「開倒車」。副勞福局長何啟明表示，意外牽涉很多情况，需要化驗工序，故冀延長控檢期，令犯錯者承擔法律責任，但表明檢討加快程序，之後可能提出修正案。

半年增至一年 議員質疑開倒車

針對政府提出加長簡易程序檢控時限，選委會議員陳曼琪向當局查詢提供未能在半年內起訴的個案數據，何啟明稱無備存數據，但同事說部分個案需更長時間。陳曼琪質疑修訂理據不足，關注當局是不夠時間抑或人手不足處理檢控，又說社會氛圍是希望盡快調查及問責，質疑做法「開倒車」。

無超時數據 何啟明：同事稱部分需更長

何啟明稱並非人手不夠，意外牽涉很多情况，舉例金屬老化需要化驗工序，未能控制時間，故冀延長控檢期，令犯錯者承擔法律責任，但會檢討加快程序，之後可能提出修正案。陳曼琪又問到，是否所有簡易程序檢控時限都延至一年，例如巡查發現有工人無戴安全帽，勞工處助理處長（職業安全）陳家禮強調只有很嚴重意外才按需要延長檢控期。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，明白6個月未必足夠檢控個別複雜個案，但不希望政府會因為延長檢控期而「歎慢板」，希望只因應個別個案延長檢控期，又問政府會否考慮縮減檢控期至9個月，陳家禮稱政府會考慮，會檢視能否加快蒐證程序。

多名議員上次不滿委員會主席陸頌雄而拉隊離場，陸頌雄今次沒限制發言時間並容許多次追問。工聯會勞工界議員黃國質疑討論重複，「之前話你（陸頌雄）揸車揸得太快，今日睇落慢速推動審議」。陸頌雄形容其開車速度「均速」，盡量讓議員暢所欲言，但希望議員逐步聚焦在條文修訂內容，若按昨日會議進度，還有百條條文需審議，起碼要開10次會，擬加密及加長會議。

相關字詞﹕陳曼琪 立法會 何啟明 職安健罰則

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