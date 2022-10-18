保良局院舍檢討委會首開會 先檢視0至3歲組別

委員會昨在會議確認職權範圍及檢討方向，職權範圍包括全面審視保良局兒童院舍住宿服務整體服務水平、管治機制及關愛保護兒童的文化，當中包括政策措施、工作流程和服務質素監控。另外，將檢視涉及有院舍住宿服務工作員不恰當管教事宜，研究背景、可能成因及現存或潛在影響，並就防止同類事件發生提出具體跟進及就本港相關服務的政策提出改善建議。

委員爭取一月內完成首階段

委員會首階段集中檢視0至3歲嬰兒組別，第二階段將檢視3至6歲幼童組別，並就多個範疇提出建議，包括兒童院舍住宿服務人手編制及配套支援、吸引人才加入兒童照顧行列、員工督導及培訓、員工士氣及團隊建立、服務質素管理及監控、投訴處理及跟進、危機處理及預防。委員會主席彭韻僖表示，將獨立、客觀及公正檢討，並盡快提交相關建議。

委員之一的兒童事務委員會委員黃梓謙接受本報查詢表示，爭取一個月內完成首階段0至3歲嬰兒組別檢討，「正全速前進」，將與員工及服務使用者等持份者訪問，希望能盡快向公眾交代。他說，會主要獨立檢討人手編制、員工士氣、機構文化、服務質素管理及監控等範疇，希望委員會的建議不止對保良局有幫助，亦對業界及社署有幫助。