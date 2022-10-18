吊臂搬磚斷繩 砸斃年輕工 死者首天裝卸區工作 工會：風下躉船搖晃增損耗

26歲死者姓黃，為雜工，昨天首次到新油麻地公眾貨物裝卸區工作，昨午4時許他正協助搬運磚頭，一綑約長闊高均為1米、重約1噸的沙磚突然跌下，擊中其頭部及左手，傷勢嚴重，送往廣華醫院時昏迷，經搶救後傷重不治。現場地盤留下多組砌成立方的磚頭，並有繩帶綑住，其中一組留下工人手套及少許血迹。警方到場調查，列為工業意外，通知勞工處跟進。據悉死者居於天水圍，其父母育有3子，死者在家中排行第二。

現場消息稱，當時工人在碼頭協助起卸磚頭，磚頭以繩帶綁成多組，由躉船吊臂操作吊運，其間懷疑有綑綁磚頭的繩帶斷裂，引致多塊磚頭跌下，砸傷工人。

建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清看過新聞圖片後表示，工人一般會將沙磚放在卡板架上，再以「帆布繩」固定吊運，圖片中未見卡板，估計是移除了，或因未吊運而未上架，而「帆布繩」可吊運兩噸貨物，涉事沙磚只有一噸，不會有承重問題，估計出事原因是吊運時繩帶與沙磚摩擦受損，導致繩帶承重能力減弱，最終更被扯斷。

工會倡尼龍網包好 兩層保護

他補充，躉船吊運本身有一定危險，加上昨天3號風球，海面風浪大，船擺動嚴重，貨物易移位導致受力不均，易扯斷繩帶，「工人未必留意到（繩帶耗損），用得久沒有留意」。他說，工人起吊貨物前要檢查好吊具和是否已固定貨物，理論上工人仔細觀察可發現繩帶耗損。但他稱，一般吊運有時也會掉落一兩塊磚頭，建議以尼龍網包住整批沙磚，即使繩帶斷裂亦有第二重保護。

天文台署任高級科學主任蔡振榮表示，昨天3號強風信號生效，本港吹清勁至強風，由於市區有屏蔽，風力會較低，油麻地京士柏氣象站下午3至4時錄得風勢和緩，但有陣風。對於意外處於海邊貨物裝卸區，蔡稱，當地屏蔽較細，風力會比市區中心大。