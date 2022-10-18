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施政報告明公布 擬建中鐵線 北環線南延九龍塘

【明報專訊】特首李家超明日將發表任內首份《施政報告》，據悉政府將提出興建新鐵路及新幹道計劃，包括北環線南延的「中鐵線」，擬由元朗錦田一帶為起點，在錦上路站南延，途經葵涌連接九龍塘，另將軍澳線亦會延長至將軍澳第137區一帶。公路方面擬建「北都公路」，連接北部都會區的東面和西面，走線由天水圍途經新田連接東面的古洞北。

上屆政府公布，擬在北都內建北環線，連接古洞站和錦上路站，古洞站會接駁東鐵線，錦上路站會連接屯馬線。消息稱，明日公布的施政報告將觸及新鐵路項目，其中包括由錦上路站向南延，經葵涌再連接九龍塘的「中鐵線」項目。

張欣宇：助屯馬線分流

田北辰：東鐵線勢迫爆 應接荃灣

香港新方向立法會議員張欣宇稱，現時屯馬線載客率已近飽和，新鐵路將有助分流客源，料日後錦上路直達九龍塘車程只需約12分鐘，比現時經屯馬線32分鐘車程大減，而葵涌一帶人口將隨着多個公屋項目落成而增加，他建議可在梨木樹及石籬各設一個鐵路站。民建聯議員陳恒鑌則建議在錦田南以及大窩口近河背村一帶亦設鐵路站。

實政圓桌立法會議員田北辰則不同意北環線南延至九龍塘，認為一來北都居民本身已可經古洞站接駁東鐵線到九龍塘，二來再有鐵路接駁九龍塘站勢必令東鐵線迫爆，市民更難上車。他建議，北環線若南延應連接荃灣，因現時只有荃灣線較有能力承接南下市民流量，而接駁荃灣後，除東鐵過海段外，新界市民亦可選沿荃灣線過海，多一個路徑將有助分流新界居民往港島及九龍。

倡建北都公路將軍澳線延長

據悉施政報告亦會提出興建公路，連接北部都會區東面和西面。田北辰透露，政府亦有研究興建新幹線貫穿新界北至市區，他建議可經西隧連接港九市區。

至於將軍澳線延長，張欣宇認為有必要，惟憂慮以現時港鐵信號系統，未必有足夠運力承接多條將軍澳支線，屆時班次或較現時更疏落。他又透露，據他了解，政府有與顧問公司探討連接洪水橋與前海的港深西部鐵路不同走線方案，其中包括把鐵路由洪水橋再南延至港島西。

（施政報告前瞻）

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