港聞

港聞二

市建局試行「業權未齊先申批地」 料油旺重建應用 團體憂致逼遷

【明報專訊】重建項目陸續上馬，市建局行政總監韋志成昨於網誌表示， 九龍城盛德街項目正試行「預先批地」模式，在項目餘下佔用人甚少並已有搬遷安排，以及清場複雜度較低時，提早向政府申請預先批出地契，讓市建局和合作發展商分階段為已清場和平整的土地開展工程，未來可在油旺區等大型重建項目應用。本土研究社成員陳劍青認為，有關做法不尊重私有產權，擔心有可能造成逼遷。

市建局正推行多個重建項目，其中九龍城盛德街／馬頭涌道重建公務員建屋合作社試點項目正試行「預先批地」模式，韋志成表示，當項目內只餘下為數甚少並已有搬遷安排的佔用人、清場的複雜度較低時，會因應招標計劃提早申請預先批出具附帶條款的地契文件，註明市建局需繼續履行協助佔用人遷出的責任，並承擔一切支出。

韋志成說，盛德街項目涉及30幢樓宇，目前僅3幢仍有少數人居住，「預先批地」令市建局和合作發展商可分階段為已清場和平整的土地開展工程，減少地盤因少數樓宇未清場而閒置的時間。

韋志成：列明清場責任承擔範圍

韋志成又說，「預先批地」地契條款列明清場的責任和承擔範圍，有助消除因項目未完全清場帶來的額外風險，影響標書競爭力。韋說，市建局和政府正就「預先批地」概念制定相關執行框架，包括審批地契條款、仍被佔用樓宇的管理安排、佔用人的處理等；日後考慮在推行九龍城、深水埗以至在油旺區的大型重建項目時應用。

陳劍青質疑，預先批地不尊重私有業權，擔心有可能造成逼遷，例如借分階段施工加速剩餘業權出售，形同強拆。他又表示，韋志成上任後對重建政策有多項重要改動，認為應就新的重建策略諮詢公眾。

相關字詞﹕陳劍青 韋志成 油旺重建 預先批地 市建局

上 / 下一篇新聞

星韓早撤限聚 港仍全面防疫 學者：港措施「全球算緊」 議員：要考慮國策與內地通關
星韓早撤限聚 港仍全面防疫 學者：港措施「全球算緊」 議員：要考慮國策與內地通關
體育界嘆疫下康文署拒批場地 指有團體掛名「慶回歸」獲批
體育界嘆疫下康文署拒批場地 指有團體掛名「慶回歸」獲批
政府稱放寬限聚需時修例 陳凱欣：改粒數字，等咁耐先做?
政府稱放寬限聚需時修例 陳凱欣：改粒數字，等咁耐先做?
中大調查：逾九成康復者曾有長新冠徵狀 倡設專科門診
中大調查：逾九成康復者曾有長新冠徵狀 倡設專科門診
港大薛達：0+3難阻新變種 旅業添限無理
港大薛達：0+3難阻新變種 旅業添限無理
醫局聘百副顧問護師 稱無關近年流失
醫局聘百副顧問護師 稱無關近年流失
家庭醫生擬制度化 政府補貼診費 專治基層長期病 彭鴻昌：防「坐地起價」需足夠醫生參與
家庭醫生擬制度化 政府補貼診費 專治基層長期病 彭鴻昌：防「坐地起價」需足夠醫生參與
改革助醫局聚焦治重症 議員料初期「清龍」需時
改革助醫局聚焦治重症 議員料初期「清龍」需時
抑鬱幸有伴侶犬 超重禁養恐收樓
抑鬱幸有伴侶犬 超重禁養恐收樓
公屋禁養逾20公斤犬 曾助大犬申請獲批 團體質疑房署收緊
公屋禁養逾20公斤犬 曾助大犬申請獲批 團體質疑房署收緊
讀劏房戶涉殺遲緩子新聞有感：若非求醫或步後塵 同路人慶幸求助：勿怕無面收收埋埋
讀劏房戶涉殺遲緩子新聞有感：若非求醫或步後塵 同路人慶幸求助：勿怕無面收收埋埋
颱風納沙風勢料漸強 視風力考慮掛3號
颱風納沙風勢料漸強 視風力考慮掛3號
女子塔門潛水遇溺 半月內第二宗
女子塔門潛水遇溺 半月內第二宗
警搗黑幫一條龍接送賣淫服務 同門勒索車手被捕
警搗黑幫一條龍接送賣淫服務 同門勒索車手被捕
社協促縮公屋輪候時間 訂KPI監察進度
社協促縮公屋輪候時間 訂KPI監察進度
初創研發超級竹 強度高成本低 可用作地板汽車內飾
初創研發超級竹 強度高成本低 可用作地板汽車內飾
技術源於城大機械工程系 曾獲日內瓦發明展金獎
技術源於城大機械工程系 曾獲日內瓦發明展金獎
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】教會遇移民潮 財政人手都添難
【Emily】教會遇移民潮 財政人手都添難
【Emily】民處二十大直播大會 百青年參與勤抄筆記
【Emily】民處二十大直播大會 百青年參與勤抄筆記
【Emily】汀九單車徑工程需臨時填海
【Emily】汀九單車徑工程需臨時填海
【Emily】3歲跟母做義工 中二生：變得更有耐性
【Emily】3歲跟母做義工 中二生：變得更有耐性
【Emily】溫哥華首名華裔市長 係陳智思表弟
【Emily】溫哥華首名華裔市長 係陳智思表弟