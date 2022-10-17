市建局試行「業權未齊先申批地」 料油旺重建應用 團體憂致逼遷

市建局正推行多個重建項目，其中九龍城盛德街／馬頭涌道重建公務員建屋合作社試點項目正試行「預先批地」模式，韋志成表示，當項目內只餘下為數甚少並已有搬遷安排的佔用人、清場的複雜度較低時，會因應招標計劃提早申請預先批出具附帶條款的地契文件，註明市建局需繼續履行協助佔用人遷出的責任，並承擔一切支出。

韋志成說，盛德街項目涉及30幢樓宇，目前僅3幢仍有少數人居住，「預先批地」令市建局和合作發展商可分階段為已清場和平整的土地開展工程，減少地盤因少數樓宇未清場而閒置的時間。

韋志成：列明清場責任承擔範圍

韋志成又說，「預先批地」地契條款列明清場的責任和承擔範圍，有助消除因項目未完全清場帶來的額外風險，影響標書競爭力。韋說，市建局和政府正就「預先批地」概念制定相關執行框架，包括審批地契條款、仍被佔用樓宇的管理安排、佔用人的處理等；日後考慮在推行九龍城、深水埗以至在油旺區的大型重建項目時應用。

陳劍青質疑，預先批地不尊重私有業權，擔心有可能造成逼遷，例如借分階段施工加速剩餘業權出售，形同強拆。他又表示，韋志成上任後對重建政策有多項重要改動，認為應就新的重建策略諮詢公眾。