港聞

港聞二

警搗黑幫一條龍接送賣淫服務 同門勒索車手被捕

【明報專訊】警方根據線報及深入調查，發現有黑社會背景集團以「一條龍」形式，操控來自內地及其他地區的性工作者從事賣淫活動，另有同門試圖染指業務，勒索保護費。灣仔警區刑事部於上周五（14日）起一連兩日展開代號「幽域」及「犁庭掃穴」反罪惡行動，拘捕28男女。

警拘28人 11女非港人

被捕的17女11男年齡介乎26至55歲，當中11名女子來自內地及其他地區。各人分別涉嫌管理賣淫場所、經營賣淫場所、控制他人賣淫、串謀勒索、違反逗留條件等罪名，全部由探員帶署扣留調查。行動中，探員檢獲小量現金及一批懷疑與案件有關的手提電話等證物。

性工作者設宿舍 專車往返夜總會

灣仔警區署理刑事總督察陳梓銓表示，灣仔警區反黑組上月接獲情報、經深入調查後，發現一個具黑幫背景的集團操控持旅遊證件的女子賣淫，各人在灣仔區為性工作者設立宿舍，專車接送往來宿舍及夜總會，女子在夜總會向客人提供陪坐及色情服務，負責駕駛專車的成員會協助購外賣及日常往來等工作，集團主要有兩名主腦。陳梓銓續稱，調查期間發現有黑幫同門企圖染指業務，勒索負責接送的司機，要求每月交出1.5萬元保護費，否則會製造麻煩。

灣仔警區反黑組聯同入境處於上周五一連兩日展開行動，放蛇搗破一個用作賣淫場所的夜總會，拘捕3男12女。其後於性工作者宿舍及多處地點拘捕4男2女，當中包括兩名男主腦。探員亦在全港多區再拘捕懷疑勒索保護費的4名男子。另外，灣仔警區特別職務隊同日亦搗破一間懷疑無牌按摩院，拘捕3名女子。警方相信是次行動已瓦解一個跨境非法賣淫集團，並打擊三合會活動及堵截收入來源。

相關字詞﹕串謀勒索 犁庭掃穴 幽域

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