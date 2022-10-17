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颱風納沙風勢料漸強 視風力考慮掛3號

【明報專訊】位於南海東北部的颱風納沙逐漸靠近華南沿岸，天文台昨晚9時20分發出一號戒備信號。天文台表示，納沙及東北季候風共同影響下，本港離岸及高地會間中吹強風，一號戒備信號會在今早5時前維持，預料今日風勢逐漸增強，天文台會視乎風力變化考慮改發3號強風信號。

昨晚10時，中心風力達時速130公里的颱風納沙集結在香港東南偏東約520公里，預料向西或西南偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。澳門昨傍晚6時04分發出1號風球，並預料今日日間至傍晚發出3號風球的可能「較高」。

今明風勢頗大 高地吹烈風

本港天文台表示，納沙昨早進入南海東北部，並增強成為颱風，預測納沙會在今日靠近廣東沿岸，在香港東南約400公里左右掠過，較先前預測更為接近珠江口一帶，加上東北季候風共同影響，今明兩日本港風勢頗大，高地風力會達烈風程度。

天文台9天天氣預報顯示，本港周一至周四都有驟雨，周二及周三天氣顯著轉涼，市區氣溫降至19℃，新界再低幾度。隨納沙遠離廣東，本周後期沿岸地區天色好轉。

天文台昨發表的「天氣隨筆」表示，納沙最新預測路徑較原先預測偏北，強度發展較原先預測更快更強，原因是南海東北部的海水溫度在秋季仍然較高，為納沙提供更多能量，納沙亦因此「頂住了季候風的打擊」，發展成為更強的颱風。

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