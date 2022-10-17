讀劏房戶涉殺遲緩子新聞有感：若非求醫或步後塵 同路人慶幸求助：勿怕無面收收埋埋

10年前嫁來港的陳女士曾遭丈夫虐待，後來離婚，獨力照顧10歲及7歲兒，三母子最初住鐵皮屋，老鼠及蟑螂為患，家中常漏水，後來搬到130呎劏房。她形容幼子「特別難湊」，經常哭鬧，「每日與他拉鋸」，在細小空間「成個人會覺得爆炸」。

直至兒子上幼稚園，陳女士開始打工，常失眠及脾氣差，「成日覺得有生命危險，以為得了什麼病」，求醫始發現患抑鬱及焦慮，獲轉介至社署，社工發現幼子不妥，幼子5歲多才獲評估確診專注力不足或過度活躍症（ADHD）及自閉症譜系障礙（ASD）。

子過度活躍 停課期間困獸鬥

幼子「差幾分」未符合讀特殊學校門檻，與哥哥讀同一所主流學校，有學習障礙，又未能融入。疫情爆發後學校多度停課，母子全天候在劏房共處，情况更惡劣，幼子上Zoom網課「都不知在做什麼」。

清晨到黑夜，陳女士為兒子奔波，凌晨睡覺前「又會諗，覺得自己做得不好」，生活使她有感與社會脫節，總盼在兒子長大後能進修，上班並結識朋友。

回首，陳女士說以往埋頭照顧兒子，沒接觸亦不知有社會服務，也不想別人知道自己單親及住劏房，若非求醫，也不會接觸社工。她現時有參加教會活動，兒子亦獲資助上社交課，盼鼓勵有同樣遭遇的家長更積極求助，並冀社會及政府更關注劏房單親照顧者，增加喘息空間及對兒子的支援。

社聯去年下半年從服務單位收集1389份問卷，抽取208個住劏房的單獨兒童照顧者分析（見表），發現受訪者缺乏社交支援或社交接觸少，49.5%受訪者與親友每月會面一次或少於一次。社聯政策研究及倡議主任嚴祉琦表示，40.2%及44.4%受訪者因照顧家人減少接觸親友或居住空間不足親友難探訪，另相信疫情亦影響社交。

社聯倡針對劏房戶設社區支援隊

社聯政策研究及倡議總主任黃和平表示，劏房街坊照顧子女壓力大，希望協助建立鄰舍關係並接觸社會服務，建議針對劏房戶設社區支援隊，由社福機構在劏房密集社區服務，透過外展探訪及早介入有緊急需要的家庭，組織居民建立社區支援網絡。他建議在較多機會接觸家庭的公共服務單位，如社會保障辦事處建立評估工具，辨識與及早轉介有潛在危機的家庭，增加喘息服務及暫託名額。