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抑鬱幸有伴侶犬 超重禁養恐收樓

【明報專訊】狗的陪伴除可改善人類心情，還可紓緩病情，房委會亦酌情准許在公屋飼養獲證明作為住户精神支柱的伴侶犬。患有抑鬱及精神分裂的公屋戶蔡貝詩飼養「毛孩」Max約3年，養狗後病情大為改善，毋須經常出入醫院，社交圈子亦擴闊。她今年3月獲派公屋，人狗同住，但被房屋署以Max重量超出20公斤為由，拒絕其伴侶犬申請，她擔心房屋署收回公屋，人狗流落街頭。

明報記者 曾偉龍

房委：大犬禁養 小狗酌情考慮

根據2017年立法會文件，公屋的視障或聽障住戶如需飼養領行犬，或個別住戶獲證明需以狗為伴作精神支柱而飼養伴侶犬，房委會會酌情考慮。房委會回覆稱，申請飼養的狗不得為「格鬥狗隻」、「已知危險狗隻」或「大型狗隻」（體重達20公斤）；在不造成滋擾原則下，房委會會酌情考慮飼養小型伴侶犬申請。截至今年8月公屋伴侶犬有約1600隻。

蔡貝詩患有抑鬱及精神分裂，約3年前諮詢醫生後，認為養狗有助改善病情，遂領養當時4個月大的混種金毛尋回犬Max。隨後病情大為好轉，養狗前她常想自殺，在家精神恍惚，每年因病送院四五次；現時已毋須再入院，她的醫生和社工亦認同她養狗後狀態大為改善。過去經常留家、性格內向的她，照顧Max後有很大轉變，除定時外出遛狗，又會向其他養狗人士詢問養狗之道，擴闊社交圈子。

獲醫生社福證需要

主人：普遍鄰居歡迎Max

蔡今年3月獲編配大圍美田邨公屋單位，攜Max同住，亦獲得醫生和社福機構證明，向房署申請Max成為伴侶犬。屋邨管理處初時以狗超重為由一度拒絕派表，她提交申請後，房署6月回覆指Max申請時體重達30公斤，拒絕申請。

蔡貝詩表示，Max無滋擾鄰居，亦遵守伴侶犬朝七晚九不使用升降機的規定，普遍鄰居亦喜歡Max，並會主動邀牠入𨋢，樓下餐廳東主更會請Max吃東西，「請牠吃的牛腩，比我買的還要多！」但她仍被投訴養狗，曾有房署和愛護動物協會人員先後家訪，後者按門鈴時，她因不明對方動機，未敢開門。

Max現已「減肥」至約26公斤，蔡貝詩再向房署申請，她說在網上亦看見有體重逾20公斤的大型伴侶犬獲批，不理解為何Max不獲批准，擔心若申請不成功，房署或會收回公屋，令人狗流落街頭。

區議員倡受訓程度作豁免標準

協助蔡貝詩的沙田區議員鄭仲恒批評，房署政策不近人情，不可能要求住戶放棄已經建立連繫的伴侶犬，「人也不會因為自己老婆肥，就不要她」，斥政策僅為方便管理，20公斤的規定鮮為人知，而且無證據證明大型犬比小型犬嘈吵或骯髒，建議房署以狗的受訓程度列為豁免標準。

相關字詞﹕鄭仲恒 伴侶犬 公屋 房署

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