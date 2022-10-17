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港聞二

改革助醫局聚焦治重症 議員料初期「清龍」需時

【明報專訊】基層醫療改革目標是防止醫管局服務在人口老化下爆煲，新冠疫情更突顯需要加快步伐應對，按當局構思，基層醫療改革後，醫管局未來將主力應付重病、複雜病症和手術等。

知情者：盼市民改習慣 輕症先找家醫

知情人士指出，醫管局有非長期病和慢性疾病者，其實毋須次次到醫院覆診，他們只是需監察病情，「不斷在公院空轉」，日後這類病人可由基層醫療醫生接手，提供覆診、監察病情，病情惡化時才轉回公立醫院專科跟進，待情况轉穩再轉交基層醫療監察。

知情人士解釋，建立基層醫療系統是要減輕醫管局的壓力，醫院應是應付重病、複雜病症和手術等，「要市民改變習慣，輕症等先找自己的家庭醫生，而該醫生有其病史，判斷是否轉介到專科或醫院」，若不改變習慣，人口老化下「醫管局必會爆煲」。

林哲玄料康健中心變「中介站」

立法會醫衛界議員林哲玄相信，若政策成功可體現「無牆醫院」概念，將公院服務下放至社區，達至人盡其才，長遠可減專科門診輪候時間，惟料實行初期需時「清龍」，未會立即見效。至於地區康健中心，他估計將成為病人出院後的「中介站」，負責傷口護理、物理治療等，待情况穩定再轉至家庭醫生接手。

立法會社福界議員狄志遠則認為，擬設的基層醫療管理局有助統籌工作、統一政策方向和調配資源，惟強調其目標不應是接替醫管局工作，建議加強推廣健康教育，主動從學校和院舍層面接觸市民，亦可達至「早介入早治療」。

（施政報告．特稿）

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