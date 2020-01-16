家庭醫生擬制度化 政府補貼診費 專治基層長期病 彭鴻昌：防「坐地起價」需足夠醫生參與

明報記者 張逸羲

醫學會會長鄭志文認為，制度成敗取決於對市民吸引力，料會受資助金額影響；有病人權益組織代表則相信，若能吸引足夠醫生參與，將不會出現受資助醫生「坐地起價」的情况。

消息：設基層醫療管理局定標準

免濫用「平極有個譜」

有接近政府的知情人士透露，基層醫療藍圖將建議整合社會的基層醫療服務，包括醫管局普通科門診診所、衛生署部分服務和地區康健中心，並會設立基層醫療管理局負責統籌。有別於醫管局直接提供服務，基醫局主要是在民間「買服務」，政府會資助求診巿民，同時市民要繳付部分醫生費，「資助下醫生費平極都要有個譜，必須要有共同承擔支付的概念（co -payment），否則會有濫用」；知情人士又稱政府將設安全網，領取綜援者或無資產無收入人士如長者等可免費。至於資助比例，知情人士僅稱政府會預備。

享用者須登記指定醫生 不可隨意換

執行方面，據悉按當局初步構思，欲享用資助服務的市民須先登記指定家庭醫生，除非具備特定理由如搬屋，否則不能隨意更換；參與計劃的醫生必須使用「醫健通」，方便日後轉介病人至公院，屆時亦可能以該平台收費。

知情人士又表示，構想中會建立的基層醫療管理局是法定機構，其職能之一是為基層醫療服務提供者如參與計劃醫生，定出服務標準，以及確保其服務質素；政府另會改善各區康健中心服務，作為基層醫療的一環。

醫學會：料採自願制 收費設限

本身是家庭醫生的醫學會會長鄭志文認為，家庭醫生制度並非新概念，在英國等地已實行多時，認為關鍵是市民接受程度，這將受資助額影響，「畀得少可能冇醫生參加，任醫生收費（市民）就未必會去睇」。他估計醫生可自願參與制度，屆時須作出相關承諾或於合約列明收費方面的限制，舉例說提供流感疫苗接種的醫生亦可額外收費，惟須預先交代。

林哲玄指市民憂家庭醫生能力

「傷風就睇佢，慢性病得唔得？」

立法會醫衛界議員林哲玄憂慮市民是否願意接受新概念，指以往病人關注「會唔會離開咗專科門診就返唔到嚟」，亦會擔憂家庭醫生能力，「傷風就睇佢啫，慢性病得唔得呀？」

被問及由政府資助巿民求醫會否重蹈醫療券覆轍、醫生坐地起價，關注病人權益的社協幹事彭鴻昌相信，這要視乎參與制度的醫生數目，若人數足夠，病人可自行比對不同醫生收費，才選擇指定哪人。他亦關注政府能否提供高透明度投訴機制，一旦出現醫療事故，可讓市民有清晰和方便途徑申訴。

（施政報告．特稿）