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醫局聘百副顧問護師 稱無關近年流失

【明報專訊】醫管局繼2008年開設「顧問護師職級」後，上年宣布增設「副顧問護師職級」，並在今年初開始分階段招聘，截至9月已聘108人。局方稱，開設相關職位與近年醫護流失無關，而是多年研究後制定的措施，目標是加強護理職系晉升階梯。醫管局高級行政經理唐華根說，員工離職或涉家庭原因，若護士身處「有選擇的情况下」，新職級將提供更佳前景，有助挽留資深護士。

擬2024/25設440職

醫管局大會去年9月通過兩項「挽留人手」政策，包括在「資深護師」及「顧問護師」之間增設「副顧問護師」，目標在2024/25年度提供440個副顧問護師職位。以往醫管局的專科護士成為資深護師後，若要在臨牀專科繼續發展，只能投考「顧問護師」，但該職位需至少10年護理執業經驗，當中最少5年要與臨牀護理經驗相關。同為首席護士長的唐華根指出，資深護師直接晉升顧問護師需具廣泛臨牀實踐經驗等，近年普遍護士畢業後約12年方能升至該職位。

唐華根稱，局方並非只考慮人力資源而增設該職位，形容副顧問護師不單要「好打得」，更要具備「專家級」知識及意見，除前線臨牀工作，亦要負責訓練新人等督導工作。唐預期新職位可推動護士專業發展，以提升病人服務質素、護士管理能力，長遠有利公營醫療的可持續發展，亦能挽留資深護士。

護士稱晉升後「幫到更多人」

基督教聯合醫院副顧問護師伍美寶稱，新冠疫情期間目睹不少糖尿患者待病情轉差才求醫，導致需入住深切治療部；以往她只能提醒患者按時覆診，「只係見一個教一個」。晉升後她和其他醫護在部門試行遙距醫療，借用科技24小時監察病人指標等，若見危險迹象便即時致電了解，而該服務日後會擴展至不同聯網。伍美寶形容，晉升後相關經驗讓她感到「可以幫到更多人，唔再只係每日見到嗰十幾個病人」。

（新冠疫情）

相關字詞﹕慢性疾病 人口老化 護師 醫管局

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