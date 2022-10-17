港大薛達：0+3難阻新變種 旅業添限無理

指0+3僅帶小「衛生紅利」

本港昨日公布新增5564宗個案，5179宗屬本地個案，增5人死亡，5名男死者介乎73至90歲，當中1人來自院舍，4人已接種3劑新冠疫苗、1人已打兩針。昨日沒有輸入個案屬新變異病毒株，累計分別維持55宗、4宗、1宗及5宗的XBB、BA.2.75.2、BA.4.6及BQ.1.1亞系個案。

引述星洲 指XBB入院風險減

薛達昨在其facebook撰文，指新冠病毒不斷演化，Alpha、Delta及Omicron自2020年底逐漸互相取替，雖然近日從海外抵港者檢出Omicron變異病毒株，但都是由Omicron最初的譜系演化而成，認為市民毋須被其名字擾亂，稱「他們全是Omicron」。他說今年初因本港的群體免疫低，致Omicron成為致命的一波疫情，但本港現時面對BA.4/5疫情，情况明顯較溫和。

他引述新加坡政府的新聞稿，指當地Omicron XBB的入院風險比BA.5的下降30%，認為沒證據顯示新的Omicron亞系變異病毒株會較先前出現的變異病毒株嚴重，稱本港現時有足夠程度的混合免疫面對它們。他認為，早前實施21日強制海外抵港者到酒店檢疫的措施，都沒法防止BA.2流入社區，「0+3」更無法防止新病毒株流入。

陳家亮料死亡數不隨陽性增

中大醫學院院長陳家亮昨於無綫《講清講楚》稱，變異病毒株會不斷「推陳出新」，若要成為主流病毒，除需增加傳播力外，亦要減低殺傷力才能傳染更多人。他估計陽性個案將不斷增加，嚴重和死亡個案則不會隨之而增，期望有關數據給予政府信心，進一步放寬入境限制和社交距離措施。

明報記者

（新冠疫情）