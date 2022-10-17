【Emily】汀九單車徑工程需臨時填海

影響維港受《保港條例》規管

土拓署：有凌駕性公眾需要

土拓署形容，擬議單車徑項目係整個單車網絡嘅「最後缺環」，所以有凌駕性公眾需要；政府亦已研究其他方案如內陸高架橋或隧道走線，發現都唔可行，即係無其他合理選擇，加上臨時填海總面積僅約1公頃，已經係最低限度填海，故認為臨海走線係唯一合理及可行選擇。長春社公共事務經理吳希文話，維港範圍內做填海工程，無論規模大小都有可能引起爭議，估計政府今次罕有就單車徑諮詢公眾，都係希望向公眾解釋工程方案符合有凌駕性公眾需要嘅要求，藉此掃除不必要疑慮，至於日後被法律挑戰風險係咪會低咗，就不得而知。

發展局長甯漢豪噚日發表嘅網誌提及，整段荃灣至屯門段單車徑約22公里，當中2.3公里嘅荃灣海濱段已於去年開通，而由屯門至掃管笏約3公里嘅一段，如明年獲立法會撥款，將按計劃推展。至於餘下約17公里嘅灣景花園至掃管笏段，網誌就無講動工同完工時間表。