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港聞
2022年10月17日星期一
港聞二
星韓早撤限聚 港仍全面防疫 學者：港措施「全球算緊」 議員：要考慮國策與內地通關
體育界嘆疫下康文署拒批場地 指有團體掛名「慶回歸」獲批
政府稱放寬限聚需時修例 陳凱欣：改粒數字，等咁耐先做?
中大調查：逾九成康復者曾有長新冠徵狀 倡設專科門診
港大薛達：0+3難阻新變種 旅業添限無理
醫局聘百副顧問護師 稱無關近年流失
家庭醫生擬制度化 政府補貼診費 專治基層長期病 彭鴻昌：防「坐地起價」需足夠醫生參與
改革助醫局聚焦治重症 議員料初期「清龍」需時
抑鬱幸有伴侶犬 超重禁養恐收樓
公屋禁養逾20公斤犬 曾助大犬申請獲批 團體質疑房署收緊
讀劏房戶涉殺遲緩子新聞有感：若非求醫或步後塵 同路人慶幸求助：勿怕無面收收埋埋
颱風納沙風勢料漸強 視風力考慮掛3號
女子塔門潛水遇溺 半月內第二宗
警搗黑幫一條龍接送賣淫服務 同門勒索車手被捕
市建局試行「業權未齊先申批地」 料油旺重建應用 團體憂致逼遷
社協促縮公屋輪候時間 訂KPI監察進度
初創研發超級竹 強度高成本低 可用作地板汽車內飾
技術源於城大機械工程系 曾獲日內瓦發明展金獎
尊子漫畫
【Emily】教會遇移民潮 財政人手都添難
【Emily】民處二十大直播大會 百青年參與勤抄筆記
【Emily】汀九單車徑工程需臨時填海
【Emily】3歲跟母做義工 中二生：變得更有耐性
【Emily】溫哥華首名華裔市長 係陳智思表弟
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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