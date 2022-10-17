技術源於城大機械工程系 曾獲日內瓦發明展金獎

其中，陸洋是該學系教授，范蓉是客座助理教授。王家鴻是該學系學士課程畢業生，去年畢業，現時擔任行政總裁，全職打理公司。另一個共同創辦人James Utama Surjadi，是該學系的博士課程畢業生，去年畢業後，去了美國麻省理工從事博士後研究。至於高級研究員鄭文傑是科技大學物理系的應屆博士課程畢業生，月前加入該公司。

以往也有其他公司用工程方法來改善竹材料的強度和用途。但那些公司只是將幾片竹材料用膠水黏在一起，然後再加壓。這種做法有兩大缺點。第一，那些膠水通常或有毒性，會發出揮發性有機化合物（VOC）。第二，竹片內仍然有比較多強度較低的成分和小孔，並未清除。所以，這些加工竹片的強度仍然和Super Bamboo有距離。

去年4月，Super Bamboo在「日內瓦國際發明展」中獲得金獎。今年，又在英國機械工程師學會主辦的「機械創新獎」中獲得優異獎。現時，Super Bamboo已獲批出美國和香港的專利。城大計劃稍後申請，將Super Bamboo的專利延伸到內地。