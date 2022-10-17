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中大調查：逾九成康復者曾有長新冠徵狀 倡設專科門診

【明報專訊】新冠疫情持續近3年，中大醫學院「長新冠」研究透過網上問卷接觸逾7000名新冠康復者，初步發現逾九成人曾出現長新冠徵狀，而其中九成於今年Omicron流行期間染疫，他們長新冠徵狀維持時間較第四波染疫者短。中大醫學院院長陳家亮認為，部分康復者的長新冠徵狀涉及多器官，建議當局設特別專科門診診所，並研究以科學化方法診斷，以探索治療方法。

中大醫學院今年7月中展開長新冠研究，於醫管局門診等途徑邀請新冠康復者填寫網上問卷，逐一回答有否出現一系列長新冠徵狀，例如咳嗽和呼吸急促等呼吸道徵狀、記憶力減退等認知功能徵狀。

最常見認知問題 佔四成

院長陳家亮昨於無綫電視《講清講楚》表示，至今接觸逾7000名康復者，年齡介乎1至100歲，目標年底蒐集1萬名康復者回應。他稱，初步發現九成人曾出現長新冠徵狀，最常見徵狀是認知問題，佔四成；情緒問題如失眠、焦慮、抑鬱亦佔三至四成，另分別有二至三成受訪者稱有經常咳嗽、氣促、腸胃問題、肌肉痠痛和脫髮，整體有四成受訪者是多器官受影響。

陳家亮稱，約三成受訪者曾接種兩至三針疫苗，當中大部分長新冠徵狀短暫輕微；研究亦發現於第四波染疫者的長新冠徵狀，較第五波Omicron流行期間染疫者維持更長時間，多器官受影響的情况亦更普遍。他補充，暫未知感染其他新變異病毒株會否影響長新冠徵狀嚴重程度，惟當愈多人受感染，長新冠便會愈普遍，建議當局設特別專科門診診所，為市民及早診斷和治療。

（新冠疫情）

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