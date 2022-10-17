政府稱放寬限聚需時修例 陳凱欣：改粒數字，等咁耐先做?

陳凱欣表示，修例以「先訂立，後審議」方式處理，政府及行會落決定後才由立法會審議，「我們見到放寬直情拍手掌啦」，不同意限聚令彈性較低，亦不解局長說法。她稱，過去限聚令人數亦曾迅速收緊或放寬，如今食肆一枱已准12人，但限聚令卻未同步，令人疑惑。

目前《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》（599G章）列明的「群組聚集」指「多於4人的聚集」，更改人數上限須經行政會議通過，其他餐飲及表列處所措施則屬醫衛局長據599F章發出的行政指示。

實政圓桌議員田北辰估計，限聚令予人感覺「對人自由約束大」、「不一定同疫情有關」，故以較嚴謹法例方式處理。他建議，限聚人數訂得較食肆人數為高，避免「戴口罩出街比除口罩食飯嚴厲」情况。

江玉歡稱已齊人撐設小組審防疫條例

另外，限聚令、口罩令等9條防疫相關法例延長至明年3月，選委界議員江玉歡透露，已湊齊3名議員支持成立小組委員會審議。她稱，政府延長條例不代表措施一定會維持，惟市民或擔心「會唔會3個月又3個月？」期望官員在委員會上當面解說理據。

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