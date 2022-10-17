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體育界嘆疫下康文署拒批場地 指有團體掛名「慶回歸」獲批

【明報專訊】政府放寬防疫限制，大型國際賽事逐步復辦。有體育業界透露因限聚令仍然實施，政府拒絕批出轄下場地，令體育等活動無法舉行，但稱有活動統籌者指，有團體掛上「慶回歸」之名活動便獲批准，質疑實施限聚令目的。

賽龍舟須政府地 不借場無法成事

一名不願具名的體育活動籌備者透露，康文署曾根據限聚令，拒絕借出轄下場地作非指定用途活動。他又舉例，稱龍舟划艇等水上活動無法在室內舉行，一定要用政府用地，惟海濱公園等多屬署方管轄，政府不批出用地意味團體及組織無法舉辦活動。他批評政府容許紅館、大球場等幾千至數萬人聚集觀賞世界賽事，部分比賽及活動就要取消，認為當中有不公。

該名活動籌備者透露有團體為令署方批出用地，曾將活動冠上「慶回歸」之名，變成一個有意義並獲政府支持的活動。不過亦有「背景大」、與政府關係良好的機構即使未就「慶回歸」舉辦活動仍能獲批，他稱限聚令成為政府篩選舉辦團體的工具。

政府發言人早前回覆本報指，自從「限聚令」2020年3月底實施至今年3月底，兩年間政務司長根據法例批准了77宗群組聚集申請，當中7宗屬對政府事務運作屬必要，另外70宗屬於個案「極其特殊並符合香港公眾利益」。批准的活動包括專業試、駐港領事館舉辦的儀式、政府部門舉行的公眾教育活動、宗教活動、賽馬及體育活動、慶回歸活動等聚集。

康文署：配合防疫暫停訂場

符合抗疫准辦慶回歸活動

康文署回覆，稱因配合防疫措施，該署暫停處理轄下場地活動預訂申請。不過， 該署容許團體在符合抗疫措施下，舉辦認可的慶祝特區成立25周年活動。該署會繼續密切留意政府的社交距離措施，適時檢視有關安排。

郭氏功夫金龍醒獅團團長兼教練郭文龍表示，根據現行規定，在公眾地方舞獅，事先須得到警方發出舞獅許可證，惟過往警方均以引起人群聚集為由拒絕批出，而舞龍表演的參加人數多達10多人，疫下沒太多獲批准的例子。郭指節日演出為業界重要的收入來源，不過因未能取得許可證，表演數目下降八成至九成。

陸智夫國術總會龍獅總監陸權盛表示，放寬禁令可令社會重回正軌，對業界定有幫助。他表示過往接到不少街舖、寫字樓邀請為開幕舞獅，惟因限聚令「很多都求其切隻燒豬算」。

（新冠疫情）

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