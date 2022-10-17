星韓早撤限聚 港仍全面防疫 學者：港措施「全球算緊」 議員：要考慮國策與內地通關

明報記者 梁敏琪 杜沛妍

醫務衛生局回覆查詢時表示，政府會繼續以「科學為本、精準抗疫、風險可控、便民利民」的精神，按照科學數據分析，採取謹慎態度、穩紮穩打，適度調整抗疫措施，盡量避免在復常路上走回頭路。

本報比對新加坡、韓國、台灣、英格蘭、澳洲維多利亞州及日本東京的防疫措施（見表），6地區截至10月15日的三針接種率為64.2%至79.32%，較香港的八成略低。

比較6地 僅香港強制記錄行蹤

各地應對疫情時也曾實施嚴格的社交距離措施，部分曾比香港更嚴，如禁足令等。其中新加坡及韓國同在年初爆發疫情，曾分別有5人及4人限聚令，但兩地至4月已完全撤銷限聚令。兩地及澳洲維州、台灣均設強制行蹤記錄程式，新加坡的TraceTogether曾爆私隱爭議，但四地已取消強制安排，台灣改呼籲自願下載藍牙追蹤程式，而日本東京連自願追蹤應用程式亦停用，僅香港仍強制記錄行蹤。

台仍須疫苗通 限制場所較香港少

要打疫苗才可進入場所的疫苗通行證方面，韓國3月取消餐廳等11個場所的打針要求；新加坡10月已經撤銷要求。目前台灣限制出入酒吧等「八大行業」及健身室者打三針，但限制場所較香港少。

口罩令就以香港與台灣最緊，仍維持室內外公眾處所口罩令，其次是室內口罩令的南韓，新加坡要求搭巴士、到醫療場所戴口罩，英格蘭及澳洲維多利亞州全面放寬；東京建議室內戴口罩，但非強制。餐飲處所及酒吧，東京餐廳限4人一枱，但只要獲當局認可檢查證書，就可豁免。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁表示，星、韓與本港疫情發展較相似，兩地年初爆發後「諗通了」，即使有小型爆發亦不在意，而香港則較謹慎。他認為，本港一老一幼接種率稍遜，疫苗通行證仍可維持一段時間「谷針」，但限聚令、餐廳營業時間及人數限制等可取消，又指當局「早就唔追蹤，安心出行嘟嚟做咩？」

近日新加坡出現變種病毒，當地衛生部門稱不排除恢復口罩令及接種要求。金冬雁認為，難避免變種病毒來港，傳播力強但威力減弱，只要病毒有效繁殖率在1.5以下，重症及死亡率低，未必需要太擔心，最重要是針對變種病毒的二價疫苗及早來港。

陳凱欣：港可放寬 有谷針非躺平

議員田北辰相信，香港可撤銷限聚令等大部分防疫措施，惟入境檢測、外出戴口罩及推高接種率必須要維持，不可如其他地區全面放寬，否則難以爭取內地通關，而且香港始終是中國的一部分，要符合「動態清零」國策，「點都同其他地方有唔同」。議員陳凱欣同意香港有條件再放寬，說香港有推動疫苗接種並非「躺平」，惟近日有變種病毒出現，認為可再觀察一至兩周。議員江玉歡亦支持放寬社交距離措施，稱疫情受控及接種率高，舉例如康文署營地等一直不開放，政府難說服市民。

酒吧2時關門 「櫈都未坐暖」

酒吧業協會理事陳慶稱，每次收緊措施酒吧就首當其衝，目前限凌晨2點前關門，「飲一round櫈都未坐暖，邊個有興致嚟？」他在疫前有4間酒吧，如今只餘一間，期望政府可在11月世界盃、聖誕節的旺季前放寬營業時間。

（新冠疫情）

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