港聞

港聞二

招牌凸字、蛋撻紙50年不變

【明報專訊】祥香茶餐廳迄立西區55載，是本港少數保留閣樓的茶餐廳，店舖20年前大翻新，不過招牌凸起的「祥香茶餐廳」5字及蛋撻「托底紙」的設計未變。

店前招牌凸起的深褐色字體，已歷50多年。祥香周老闆說，店舖約20年前大翻新，換了新的枱櫈、殘舊的紙皮石換成方形地磚。招牌底板原為木架，但長年潮濕下早已發霉，於是換成現時的米色防火板，再加上不鏽鋼外框，「祥香茶餐廳」5字則妥為清潔後安放原位。

見證祥香逾半世紀歷史的還有蛋撻「托底紙」。牛油紙上白底紅字中英並書餐廳名字，中文更用了右起的舊式寫法。周老闆表示，托底紙設計「用了都有50多年，都是保持這款紙、一模一樣」。

蔡瀾光顧笑說「這件多士油多啊」

祥香經營多年不乏名人光顧，周老闆憶述藝人伍詠薇、周秀娜及名作家蔡瀾均曾到店。周秀娜為西環舊街坊，周老闆說她讀書時不時幫襯；伍詠薇則為人大方，曾到店買包點與周老闆閒聊，談昔時曾住在附近觀龍樓。周老闆印象中蔡瀾曾光顧祥香兩次，其中一次由他親自招待，蔡瀾只點了一杯咖啡及多士，並不多言。周老闆憶述當時他問蔡瀾味道如何：「他（蔡瀾）笑一笑，說『這件多士油多啊』！」

感恩街坊畀面 「邊度都有茶飲邊度都一樣」

祥香和卓記粥店、已結業新中華飯店被並稱「西環三寶」，日後西環只剩一寶。周老闆說，「西環三寶」一說源於1980年代初，西環一帶工商業蓬勃，有屠房及批發市場等，人流非常多，只有小量食肆，於是祥香等3間食肆並稱「三寶」。對於獲譽為「寶」，周老闆說是「街坊畀面」：「實在邊度都有茶飲，邊度都一樣，不過畀得呢個名堂，我都覺得好開心、好榮幸，能立足55年，要多謝感恩街坊。」

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