子欲移民無接班人 55年祥香下月告別 喜成西環寶 不捨客問早

明報記者 鄭律銘

祥香茶餐廳店面分地下及閣樓兩層，廚房及水吧設在地下，近門口及樓梯的轉彎是麵包蛋撻上架位置，通道窄小，遇上包點師傅搬出出爐蛋撻則要稍避讓。周老闆近10年淡出店舖運作，交由長子及三子經營，當他走上閣樓，不少熟客仍紛紛打招呼「周老闆早晨啊！」他笑言：「好多都認得，很多都是由我年少後生時（認識），到我現在白髮蒼蒼了！」

老闆近年淡出 熟客碰見紛打招呼

祥香1967年開業，周氏一家屬「第二代」，上一手在開業後11年就轉手由周老闆及其父營運。周氏一家1996年從加拿大回流，本身已有加籍，因負責店舖運作的兩子均有意移民，自己又一把年紀，沒親戚接手，決定下月30日結業。每天均在倒數營業時光，周老闆「心情好酸，好唔開心，不過天下無不散之筵席，細路唔做、寄託沒有，就自由發揮吧」。

人情味最難忘 員工SARS願減薪

結業在即，周老闆最不捨員工及與顧客的感情，最難忘2003年SARS時員工願減薪5%共渡時艱：「這是我最懷念的，能夠大家同舟共濟，當年伙計真的很齊心。」老顧客的熱情，亦為他帶來重要回憶：「最不捨是客人的感情、人情味，有些客遠自上水來到、有時卻沒有貨賣，未能消化需求，於是要提早拉閘，他這麼好感情，自己就很過不到自己。」

該店較出名的有咖啡、奶茶、菠蘿包、雞尾包及蛋撻，其中奶茶「茶底」由周老闆自行配合多款茶葉調製；蛋撻則專做「牛油皮」，因為「更加香口、鬆化，市面上很多都是酥皮，容易感到油膩」，並用蛋味更重的內地雞蛋。周又說，包點師傅會配合時間加焗，「例如星期六、日最旺是下午兩時許，出一盤就隨即再放兩盤入爐，留意走勢，以保持『熱辣辣』送到客人手上」。

移民街坊回港即光顧 「靚奶茶非處處有」

祥香每日清晨4時半開門，吸引剛下班的士司機或準備上班巴士車長等光顧。港鐵堅尼地城站2014年底通車，周認為改變了部分街坊生活模式，部分生意外流他區，「以前只有電車，客人或會先食早餐才外出上班」。

結業消息公布後，不少老街坊重回舊地。已移民澳洲的王小姐光顧祥香約20年，回港數周適逢祥香公布將結業，她形容「靚的奶茶不是處處都有」，感到可惜，身在異地難覓熟悉味道。居於中環的霍小姐同樣光顧近20年，同感不捨，「例如是菠蘿油有些軟腍腍的風味，奶茶真的很香，別的地方食不到」，會趁結業前光顧數次。

對網民「藍標」問心無愧 店內避談政治

祥香被部分網民標籤為「藍店」，周相信是因他與客人或伙計的對話被人引述再放上網，他「問心無愧」、「求安樂茶飯」，惟現時會避免於店內談及政治，「以前我們暢所欲言，說什麼也可以，現在我也叫伙計不要談論這些事了」。他亦感慨本港言論自由收窄：「以前香港社會氣氛比現時更包容，什麼都可以談、可以做，現時談論時會顧忌『踩到紅線』，要顧及《國安法》的線，經常要『就住就住』。」

對於網上有人批評祥香近年水準下降，周老闆樂意接受批評，稱或與他近年淡出店舖、未能親自督促有關，會盡量提醒。他又說結業在即「多了客人捧場」，人手所限或會影響質素，「要同大家講聲抱歉」。