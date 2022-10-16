機管局招聘會供1200職 增聘人手迎航班復常

是次為機管局年內第五場招聘會，亦為實施「0+3」後首次，不少機構招聘的均是初級職位，平均月薪約1萬多元。昨午2時在場所見，入場人流不多，兩小時內約10多人參觀及查詢。

姚兆聰說，是次招聘會約七成職位與航空有關，包括飛機膳食、地勤等，餘下三成涉機場工程等建造業職位。他說，疫情前機場每日處理1200班航班，涉約20萬旅客，需約7萬人手，疫情下因航班少，不同崗位均有流失，目前機場人手足夠應付未來幾個月航班需求，惟隨航班數量漸增及旅客人數回升，長遠需增聘人手，年底局方會再辦網上招聘。

全球航空業陸續復常，外國機場復飛初期一度混亂。被問如何避免類似情况，姚稱局方安排增加航班時會小心，已與民航處及航空公司商討12月及聖誕期間航班安排，確保有足夠人手。

對於維珍航空月初宣布停飛香港，姚說局方一直有向航空公司解釋本港最新檢疫政策，留意到英航已提早於12月復飛香港，「若航班班班都滿，價錢有利可圖，相信好快外航會返嚟香港」。

有公司離職薪酬重聘舊人

怡中航空服務目標招聘100名地勤、行李貨運等人員，其人力資源董事陳樂敏稱疫情下流失過百人手，公司9月重啟招聘，舊人應徵會以離職時薪酬重聘，已有10人回巢。香港機場地勤服務有限公司提供約200個月薪約1.4萬至1.8萬元職位，其常務總裁羅卓明稱疫情下流失一半人手，認為薪酬待遇吸引，有信心可請夠人。

昨有疫情下被裁員的前地勤員工到場應徵。33歲劉先生說疫情前月薪約1.4萬元，前年被公司裁走後轉當文職，惟始終心繫航空業，冀可重回老本行。