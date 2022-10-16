港聞

港聞二

中大擬推簡化版校徽

【明報專訊】明年是香港中文大學60周年。據了解，中大擬簡化校徽，新版本將應用於網上社交媒體、手機應用程式等數碼媒體；原有校徽將繼續在畢業證書、校園建築物等正式用途上採用。

證書、建築沿用原校徽

中大回覆，校方將在明天中大創校日更新品牌形象，以迎接大學60周年，屆時會向所有教職員、學生、校友和公眾分享有關品牌更新的詳細資訊。

現時中大以鳳凰為校徽（圖），有高貴、美麗、忠耿及莊嚴之象徵，亦呈現紫與金的校色，下方絲帶有校訓「博文約禮」四字。

消息人士稱，中大簡化校徽後，會保留鳳凰和校色，「不是由頭創作新事物出來，有保留原有神韻」。不少大學正致力推動國際化，消息人士說簡化校徽是希望中大與全世界持份者的溝通更有效，舉例英國牛津大學官網亦有簡化版標誌，與該校原有校徽不同，「可以說，成件事是希望更現代化」。他預料在簡化校徽後，或有人質疑校方「是否放棄一些原有的東西」，他說設計簡化校徽的部門曾表示絕無此意圖，強調日後不同場合會使用不同版本的校徽。

校董稱沒討論 感不尊重

中大校董劉國勳說，校董會會議上無討論過相關議題，認為校方不重視校董意見，「與其搞咁多形象工程，不如切實處理管理問題」。另一名校董則說不反對形象更新，惟校方先斬後奏，感不被尊重。

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