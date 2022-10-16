葉劉倡外來人才住滿3年 置業可免買家印花稅

彭博社早前引述消息稱，政府考慮在施政報告放寬非本地居民BSD安排。葉劉淑儀表示，新民黨及其他政黨都提出放寬優才、專才在港置業需支付的BSD，以吸引人才，她相信「政府會有些調整」。

稱住滿7年方退回「不理想」

葉太說，新民黨建議外來人才在港居住滿3年可免交「辣稅」，對於有建議須居港滿7年才可獲退回稅款，她認為「扣住這麼多錢」並不理想。她認為每年只有六七萬人透過不同途徑來港，相信真正會在港置業的不是太多，當中可能以內地優才專才為主，料放寬有關稅務措施，對樓市影響不會太大。

至於會否整體大幅「撤辣」，葉太稱現時樓市處於調整階段，並非崩潰，相信政府不會大幅調整「辣招」。財經事務及庫務局長許正宇昨日在港台《星期六問責》被問到會否「撤辣」刺激二手樓市成交，他說樓價受多方面因素影響，包括美國加息，當局會持續檢視市場需要。

對於施政報告將提出吸引人才措施，港大社會科學院副院長葉兆輝昨在商台《政經星期六》表示，香港對外來專才有吸引力，但強調培訓本地人才亦很重要。他認為社會要讓年輕人有動力和目標。

至於在反修例運動期間被捕的年輕人，葉兆輝說社會上有少數人對他們存有歧視、標籤，但他所接觸的被捕青年中，大多都知道自己辜負了父母期望，希望重新出發，冀社會能與他們同行。

另外，青年民建聯提出多項施政報告建議，包括解決青年居住問題等。立法會議員梁熙稱，政府應按香港整體發展方向訂定青年政策及裝備年輕人。

（施政報告）