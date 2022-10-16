最低工資轉一年一檢 消息：落實「機會很高」

林振昇：茶餐廳不會等兩年才加價

林振昇表示，現行法例下規定最低工資最少每兩年一檢，並非不允許一年一檢，公務員薪酬趨勢調查亦為一年一檢，相信最低工資仿效非不可行，而勞工界多年來提出兩年一檢時間太長，其間通脹增幅強勁，議價能力低的工友更為困苦。他提到茶餐廳食物價格幾乎每年上漲，有茶餐廳飯餐一年間由45元加到48元，「不會等兩年才加一次」。他說若兩年一檢，勞工界每次叫價只會更高，一下子加薪3至4元只會加劇勞資拉鋸爭拗。

邵家輝表示，檢討最低工資需蒐集及分析大量數據，若當局有能力將檢討工序及時間縮短，一年一檢沒有問題。

邵家輝料數據更浮動

反問僱員願共渡時艱減薪否

邵家輝認為，如要每年蒐集數據，數字料將更為飄忽浮動，有時經濟環境或突然變差，反問僱員會否願意共渡時艱減薪，認為一年一檢下亦需對勞資雙方公平。

工業總會名譽會長、勞顧會僱主代表郭振華表示不反對研究一年一檢，積金易明年推出，可助蒐集數據。他說現時領取最低工資的多為清潔工及保安員，如每年調整最低工資，或令全港大廈及商場管理費年年增加，憂屆時有反效果。

學者倡社會復常再實施

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波贊成一年一檢，「一小時工資吃不到一餐飯並不合理」，每年一檢可追趕通脹，認為減少剝削可令社會更穩定。不過他認為，現時經濟尚未復蘇，只適宜研究和討論一年一檢，如即時實施，將增加營業壓力，建議待一年後社會復常再實施。

另外，政務司長陳國基昨出席活動致辭時表示，增強發展動能、排解民生憂難是社會關注重點，他期望政府與各界在《施政報告》的基礎上，向前邁進。他說，扶助基層需讓有能力工作者受培訓後投身職場，並持續鞏固社會保障及福利制度，同時要大力發展經濟。他說政府會持續審視並精準扶助社會上最有需要的群組，由他領導的「共創明『Teen』計劃」正是其中一步。

明報記者

（施政報告）