foodpanda罷工者料千人響應 稱持續至資方「正確回應」

公司：無減整體服務費 66%訂單有升

foodpanda聲明稱，所有措施從不以削減服務費為前提，Google地圖計算送遞距離的新功能推出以來，從未減少整體服務費，更增加了17%距離服務費，66%訂單服務費有提升。foodpanda稱，物流部主管前周親訪20區與送遞員面談，惟只有數名送遞員出席。勞工處表示已向相關機構了解。

去年外賣員罷工後，foodpanda承諾以道路地圖計算服務費，取代直線距離計算，上月底推出Google地圖計算送餐距離。一眾外賣員日前發聲明稱，新系統下工資反減，故昨日及今天罷工，周一至五則拒接全港pandamart訂單。

有示威員工稱新計法下薪少三成

昨晚約40名外賣員在九龍灣pandamart外示威，有人持「合理薪酬」等標語，勞方提出10項訴求，包括要求foodpanda按實際運送距離計算工資。罷工的「博士」表示，新計算方式下工資比以往減至少三成，要求foodpanda以公平透明方法計算工資。她估計過千人罷工，稱行動持續至資方有正常和正確方向才停止。巴基斯坦裔外賣員金龍批評foodpanda未提供足夠泊車費用。

本報昨晚7時半於foodpanda程式發現，觀塘顯示因送遞繁忙暫無餐廳或商店可接受訂單；荃灣及柴灣顯示送遞服務繁忙，運費或受影響；沙田及荔枝角顯示送遞服務繁忙，服務範圍受影響。