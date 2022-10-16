村長冀鄰村同活化 互相配合吸遊客

融合綠色設計 推客家建築文化

中大首階段復修兩間村屋，其中一間是逾300年歷史的老屋，中間的正房業權由曾玉安持有，並借出予中大復修。曾玉安說，正房是他出生之所，亦是度過童年的地方。他憶述老屋兩旁的廂房曾將部分空間劃為養豬，人畜在同一屋簷下，反映昔日鄉村生活艱苦。

曾玉安憶述1970、80年代為改善生活，梅子林村民陸續遷到市區甚至海外，他亦不例外。他2000年前後回到梅子林，發現大部分村屋已破爛，屋頂倒塌，瓦片被黃土淹沒，雜草叢生；經多年努力，不但荔枝窩活化計劃已上軌道，梅子林亦初見成績，除有藝術家進駐該村，為村屋繪壁畫變打卡熱點，政府亦批出撥款予中大修復村屋；另外村內一間荒廢村屋正復修，推動社區廚房計劃，為村民與行山者提供歇息地點。

復修耕地開營地 最快明年運作

曾玉安表示，梅子林村屋旁邊山丘，昔日是拾級而上的梯田，一直伸延至海邊；他說港大獲鄉郊辦撥款復修耕地，並開發營地，最快明年運作，可容納40人，又說該處地勢較高，可遠眺荔枝窩，而營地範圍亦會在樹蔭下種植咖啡豆，試驗以農林間作方式耕種。

曾玉安希望長遠梅子林會有更多村屋復修，惟未必會仿效荔枝窩申請賓館牌照辦民宿，他認為每條鄉村有不同旅遊定位，才可互相配合，讓旅客有不同體驗，村落亦得以延續下去。

（城市保育）