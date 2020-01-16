重建360年老屋 中大復修梅子林 瓦缸屋瓦「出土」

明報記者 馬耀森

慶春約有7條村，以梅子林最早立村，歷史較荔枝窩更悠久，上世紀50、60年代為全盛時期，村長曾玉安表示全村有16戶共80多人。1970年代居民陸續遷出，該村20多間村屋人去樓空，大部分失修破落。中大團隊最初進駐梅子林，發現老屋只剩下三邊相連的夯土牆，屋頂塌下，瓦片淹沒於三四呎高的泥土。團隊遂召集逾百名義工挖走泥土，令屋內的瓦缸、從屋頂塌下的瓦片、鋪砌天井的麻石重見天日，亦令三合院佈局重現眼前。

壁畫成打卡點 以此為基礎復修村屋

梅子林有數間壁畫屋，包括「雀仔屋」、「牛屋」和「果子貍」屋等。中大建築學院副教授鍾宏亮表示，該幾間村屋的壁畫數年前由本地藝術家及義工在村屋繪畫，結果成為該村標誌，不少市民慕名前來，成為「打卡」熱點，亦令市民重新認識梅子林。中大團隊獲鄉郊辦撥款復修該村村屋，2020年10月進駐梅子林，鍾認為壁畫與復修村屋可並存，於是在此基礎挑選了該村「一頭一尾」，即最悠久的「老屋」及村尾其中一間已倒塌的排屋復修。

交通不便採輕巧物料 新科技改良夯土

梅子林位置偏僻，從荔枝窩步行約半小時才抵達。鍾宏亮稱，由於交通不便，復修材料需符合輕巧原則，包括鐵通、木材及膠板等，兩間村屋的屋頂就是以膠板鋪設；屋內以鐵通搭建支架，既有支撐功能，拆卸時亦可回復原狀，不損村屋結構。至於趟門、窗框等，則以木材建造，符合輕巧設計，完成復修的村屋帶點「和風」，但鍾稱並非刻意營造日式風格。

鍾又說，老屋是全村最古舊建築，亦只有老屋大門向北，估計村民最初由內地來港立村，將村屋大門面向內地，至於後來建成的村屋，跟隨附近村落都是大門向東。鍾稱老屋是三合院，由中間正房及左右兩間廂房組成，當中兩間廂房突出，有如「下山虎」，是三合院的建築特色；由於業權問題，只有村長曾玉安願借出中間的正房，團隊只能復修正房，完工後有如「屋中有屋」，亦體現了業權精神。

梅子林擁有300多年歷史，部分較舊的村屋牆身以夯土建造，亦是昔日農村普遍的建築技術。鍾宏亮說，昔日梅子林物資匱乏，加上地點偏僻，建屋物料就地取材，以當地的泥土混合糯米、碎石及穀殼等，再壓成泥黃色牆身，甚為堅固，老屋的三邊牆建成至今屹立不倒。

中大團隊復修老屋時，亦嘗試就地取材，在村內不同地點採集泥土，再混合碎石等材料，以現代科技壓成夯土，堅固度更勝傳統夯土，可支撐兩三層高的樓宇。

義工寫詩作曲 重現歷史兼帶新故事

復修的村屋設計與原來有出入，例如以膠板鋪設屋頂，而原來的屋頂瓦片被打碎及鋪設地台，排屋旁邊種草，營造伸延的庭院風格。鍾宏亮稱，復修古舊建築既可還原本來面貌，亦可加入新元素。他又說，復修計劃招募了逾百名義工，協助挖掘老屋的泥土，讓屋內物料重現天日；義工中有本地詩人，為梅子林村創作詩歌，亦有退休建築師為梅子林的復育計劃作曲，不但重現鄉村歷史，「更凝聚了一班人，為鄉村帶來新的故事，令到這個地方復活」。

（城市保育）