台教育展3校煞停借場 一稱清潔一稱辦方取消

本報向總會查詢為何活動會取消、對涉事中學有何回應，該會稱所有回應已在總會facebook發布，總會沒其他補充。

一校拒後移師他校 稱再遭突然拒絕

根據總會facebook，活動原定昨日在將軍澳港澳信義會慕德中學舉行「台灣各大學教育展」，逾30間台灣大學參展，活動前兩天（13日）總會稱「因校方突然通知無法租借場地」，取消該場次。教育展今日原擬在天水圍東華三院郭一葦中學舉行，總會上周一（10日）稱校方「突然通知未能外借場地」，遂宣布移師屯門新會商會中學舉行，但總會最後亦宣布該校「突然通知無法租借場地」。

慕德：未接正式申請 對方面談時撤

涉事的港澳信義會慕德中學回覆稱，活動前未收到主辦單位提交正式申請文件，故不存在辦團及校方需批核的情况，「亦因而不存在拒借場地」；又說該校管理層在上周四（13日）與總會會長面談，主動提出取消活動者是總會會長。被問到總會facebook有留言批評學校「政治打壓」主辦方，校方強調學校為教育團體，一直以學生利益及教育原則為辦學宗旨，並恪守政治中立原則。

慕德中學稱，過去3年每年有不多於10名中六畢業生赴台升學，佔每年畢業生總數少於10%；校方一直支持學生發展多元升學出路，赴台升學是其一選項。該中學校門昨貼有以該校名為下款的通告稱有關教育展取消。

另一涉事學校東華三院郭一葦中學經辦團東華三院回覆稱，因需在周末安排校園清潔及消毒，較早前已通知有關機構無法借出場地舉行活動，並向主辦單位表達歉意，主辦單位當時也表示諒解；又說該院學校一直十分重視為學生提供升學輔導及所需升學資訊。新會商會中學未有回覆。

教局：不悉活動 沒就該展聯絡學校

教育局回應稱，沒就該教育展聯絡過有關學校，亦不知悉有關活動；學校應制定租用校舍政策，按個別情况如環境配套、學生使用情况等，自行審批外界人士或機構租用校舍設施的申請。