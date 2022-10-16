港聞

港聞二

判朱經緯入獄 裁判官錢禮退休

【明報專訊】2018年判退休警司朱經緯襲擊途人入獄的外籍主任裁判官錢禮，曾處理受爭議的反修例案件。近期有傳她已離任，本報向司法機構查詢，獲回覆稱錢禮年屆65歲法定退休年齡，已於9月退休。

錢禮1957年於印度出生，1982年在港獲大律師資格，1990年獲委任為常任裁判官，曾於東區及觀塘裁判法院擔任主任裁判官。錢禮過往審理不少受關注案件，例如退休警司朱經緯於2014年佔領運動期間以警棍毆打途人案，錢禮裁定其一項襲擊致造成身體傷害罪成，並說警員執行職務時犯法是知法犯法，判囚3個月。

反修例案判勞教 上訴庭指過重更生

錢禮亦曾處理反修例相關案件，如18歲男生向水炮車擲磚一案，錢禮判感化18個月，並拒絕律政司刑期覆核申請。後來律政司向上訴庭要求加刑，上訴庭改判男生入勞教中心。

上訴庭判辭稱，錢禮雖是資深裁判官，但她僅以簡短字眼交代維持原判的理由，沒提及同類案例，認為她過分側重更生因素，忽視控罪嚴重。

《港區國安法》實施以來，錢禮有否獲委任為國安法「指定法官」成外界焦點。翻查資料，錢禮未曾審理國安法下4類罪行的案件。

林定國開通fb：港只有檢控沒迫害

另外，前日開通facebook的律政司長林定國，昨發帖稱確保及提升檢控官質素對維護法治極為重要，強調「在香港，我們只有prosecution（檢控），沒有、亦不會有persecution（迫害）」。林定國稱，檢控工作最根本原則並非不顧一切入罪，而是要按《檢控守則》公平、公正向行使獨立審判權的法庭展示法律及證據，確保任何被告均能獲公平審訊。他又說，律政司未來會加強解說，讓社會大眾對檢控工作有更多理解。

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