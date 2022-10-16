一人獲浸大跟進進度 一遭理大踢出校

教導所報告正面 浸大安排遙距教學

法官郭偉健早前為兩名未滿21歲女被告索取教導所報告，辯方昨稱朱慧盈報告正面，適合判入教導所。辯方表示，浸大特意為她安排遙距教學模式，透過5名教授恆常探訪，她可閱讀書本筆記，繼續攻讀三年級文學院課程。辯方提及，她有志修讀碩士及博士課程，對未來有所計劃，冀法庭採納報告建議判刑。

郭官關注朱慧盈如何在獄中繼續學業。辯方稱，5名浸大教授曾以訪客身分探望她，探監時間有限，只可約略了解學習問題和進度。

代表黃沅琳的辯方大律師稱，其教導所報告內容正面，顯示具有良好品格。辯方稱，黃沅琳從公屋家庭長大，自小品學兼優，因無知和愚蠢犯案，「當初只想香港成為更美好的地方，但用錯方式表達」。辯方又說，她早前不獲保留理大護理學院學位，但沒放棄自己，不但為囚友補習文憑試，亦自行報考，改為入讀都大心理學課程，希望將來貢獻社會。

翻查資料，教導所着重協助犯人自新及提供職業培訓，對14至20歲犯人來說是另一項代替監禁的刑罰；懲教署長會考慮犯人紀律決定羈留時間，可由6個月至3年不等。

（港區國安法）