賢學案求情稱街站談疫無關國安 官：令人唔信政府，咪令人顛覆政府

4名被告為組織召集人王逸戰（21歲）、時任秘書長陳枳森（21歲）、發言人朱慧盈（19歲）及黃沅琳（20歲）。本案早前押後，以待涉及同一爭議的「呂世瑜案」裁決。事緣國安法罪行設刑期分級制，「情節嚴重」判刑5至10年，「情節較輕」判5年以下。理大生呂世瑜承認煽動他人分裂國家罪，原審法官界定屬「情節嚴重」，認罪後判囚5年，不獲三分之一的認罪扣減。

辯稱不涉武 盼屬「較輕下偏嚴重」

控方甫開庭稱，呂世瑜上訴案未有裁決，若法官認為本案情節較輕，可即日判刑，否則可待呂案審結再下定論。代表王逸戰的大律師陳德昌稱，本案不涉及社交媒體宣傳、管有武器等，冀法庭定性案情「較輕之下偏向嚴重」；代表陳枳森的大律師關文渭稱，即使本案落入情節嚴重類別，陳枳森僅參與部分街站，涉案角色輕微。

官：區議員站台 號召力大於光城者

辯方稱，本案比「光城者案」嚴重程度低，各被告非「刀刀槍槍、拳拳腳腳的人」，沒提倡直接暴力，亦無證據顯示有人遭煽動，「國家至今仍然屹立不倒、欣欣向榮」。辯方形容，賢學思政名字帶「書生」味道，涉案街站旨在吸引「和理非」中年人，影響力不大。法官郭偉健聽畢反駁，片段顯示部分街站頗受市民歡迎，曾有區議員站台，看來號召力比「光城者」更大。

郭官亦提出，控方案情依賴7次街站的言論，惟各被告擺街站不止7次。辯方解釋，部分街站內容與疫情有關，基於無罪假定原則，其餘街站與危害國安無關。郭官聞言稱，「我覺得唔係完全無關……令人唔信政府，咪令人顛覆個政府囉」。控方表示，現時無意擴闊指控基礎，仍以7次街站活動為控方案情。

官質疑不止7次街站 控：無意擴指控

辯方提及，陳枳森有一段時間不再參與街站，朱慧盈曾發聲明退出組織，屬「自動放棄犯罪」，黃沅琳則前往警署「自動投案」，均符合國安法第33條減刑規定。郭官最終表示，初步對於法律爭議有想法，將案件押後至周六（22日）處理，屆時可能處理部分被告判刑。

根據控方案情，賢學思政前年10月至去年6月設7次街站聲援「12港人」和在囚示威者；王逸戰曾呼籲抗爭直至香港重光，陳枳森曾煽動革命，朱慧盈煽動公眾拒用「安心出行」，黃沅琳則呼籲推翻當權者。

同被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪的「光城者」7名成員，涉嫌於去年1至5月間多次擺街站及在網上提倡「武裝起義」及「流血革命」，當中5人本月8日被判入教導所，另外兩人押後至下月處理。

【案件編號：DCCC984/21】

明報記者

（港區國安法）