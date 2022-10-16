稱港府似不喜用「0+0」 許樹昌：或令人感躺平

增29宗涉新變異株輸入個案

本港昨新增5424宗陽性個案，當中5112宗屬本地個案。衛生防護中心另公布29宗輸入個案屬新變異病毒株，其中23宗涉XBB亞系、4宗屬BQ.1.1、兩宗屬BA.2.75.2，惟未交代個案從何地抵港、抵港日期及陽性日期。本報向衛生署查詢上述資料、有否抵港者轉「藍碼」後方檢測陽性，獲回覆「沒有補充」。

許樹昌昨接受商台《政經星期六》訪問後，被問及本港是否有空間放寬入境安排至「0+0」。他着記者不要使用「0+0」字眼，因令人有感港府「躺平」，稱政府「似乎不喜歡呢個名詞」，惟相信一段時間後，若重症及死亡率少，相信可考慮進一步放寬相關安排。

從海外地區及台灣入境者，抵港當日須在機場接受核酸檢測，抵港後第二、四及六天均要做核酸檢測。許樹昌在節目中表示，港府的防疫態度「較為謹慎」，希望觀察變異病毒株會否影響本港疫情，故需做病毒全基因分析，以了解患者感染何種變異病毒株，形容機場核酸檢測在現階段屬必須；若相隔一段時間後重症、死亡個案未有飈升，相信可用快測取代到社區檢測中心做核酸檢測。至於黃碼者能否進食肆用膳等安排，他相信政府會「慢慢嚟」，而由於本港另要兼顧與內地通關，相信放寬程度難與外地比較。

稱機場核酸檢測屬必須 觀察變異株影響

港大統計的本地個案病毒即時有效繁殖率近日呈升勢，10月7日的最新平均值為1.31，即每名新冠患者可傳染約1.31人。許樹昌稱，由於病毒即時繁殖率上升，加上有輸入個案帶新變種病毒株，預期陽性個案仍會上升，而本港八成人已接種3劑疫苗，相信感染後將會輕症多、重症少；而與本港疫苗接種率相近的新加坡即使陽性個案因變異病毒株回升，亦未見入住深切治療部的患者增加，籲市民毋須過憂。

（新冠疫情）