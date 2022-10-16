譚耀宗料二十大後北上配額增 冀內地年內變「4+3」 「逆隔離」短期難落實

多個政黨早前提出「逆隔離」建議，讓北上港人在港隔離後進入內地，港府9月宣布與深圳成立工作小組商討安排，惟一直未有進展。譚耀宗表示，兩地商討時發現很多技術問題，「不要預期很快解決」。他說在港招聘相關人手有困難，亦有人關注若隔離設施由香港負責，一旦導致內地爆發疫情，需由深圳承擔的問題。被問到「逆隔離」措施會否胎死腹中，他說若有更方便的辦法，他對此不介意。

認通關問題難處理 料內地可逐步全面通關

外界憧憬二十大會議後內地會放寬通關，但官媒連日撰文重申穩控疫情不「躺平」。譚耀宗承認通關問題「難處理」，但他相信隨着疫情防控工作更有把握，內地應可逐步向全面通關的方向發展。他又認為，港人北上的配額有望在二十大後增加，舉例可縮短現時「7+3」檢疫日數。他說現時染疫至確診一般為3天，若隔離日數由7天縮短至4天，隔離酒店的牀位至少可增加一半。

黃國：內地關注港人員帶病毒入隔離營

工聯會理事長黃國表示，兩地防控策略有很大差別，相信若能提供相應待遇，在本港招聘相關人手的問題不太大。他說，因香港感染率仍高，內地較關注如何防止在港的工作人員將病毒帶入隔離營。

另外，港區人大代表選舉預料今年底舉行，譚耀宗稱已決定是否連任，但認為待下月舉行人大常委會後再宣布其決定及原因較適合。譚下月將年屆72歲，問到年紀是否考慮退任與否的因素，他稱年紀漸大，需考慮能否承擔多一屆5年的工作，但強調目前健康正常。

明報記者

（新冠疫情）