京戒備加強 派員守橋防「搞破壞」

二十大預備會議昨在人民大會堂召開，部分路段間歇封路，進出長安街附近、西單地鐵站出入口都要刷身份證查驗。天安門廣場昨起只能預約觀看升降旗，上午及下午時段不開放預約參觀。

酒店客房開玻璃膜 阻看窗外景色

市內多處路口都有警車停泊，以及有身穿紅衣的志願者站崗。位於國貿的酒店昨日發出通知，指遵循政府指導要求，在政府活動舉辦期間，酒店西側客房的玻璃膜將開啟，客人無法看到朝向西面的窗外景色。酒店客服人員告訴記者，「這兩天都是這個安排，但持續到什麼時候仍未知」。

守橋臨時工：日薪200元 守到26日

記者昨日所見，在中關村、西單、珠市口12座行人天橋，全部都有看管橋面的人員。在人流較密集的區域更有多於兩人看管，包括警察，甚至備有防暴盾、滅火筒等。人流較疏的區域則有臨時聘用的人員。一名看守天橋的中年臨時工大叔告訴記者，他的主要任務是「看着招牌橫幅」，防止「有人搞破壞」，要守到26日，「這都是形式主義」。大叔稱，每天收取200元人民幣工資，因工作時長12小時，還帶了凳子和衣服，「不辛苦，都是閒活兒」。

（中共二十大）