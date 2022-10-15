青年涉自學製毒 住宅檢死藤水迷幻蘑菇

大學畢業 警檢400萬元貨

西九龍總區特別職務隊根據情報，前晚在九龍城木廠街一個300呎的兩房住宅單位，搗破製毒工場，拘捕一名31歲男子，報稱無業，涉嫌販毒及製毒，將被控相關罪名。警方指出，該男子大學畢業，無黑幫背景，不涉及犯罪集團，相信他從網上學習製毒知識，正追查毒品來源和是否有其他人涉案。

警方在該單位檢獲6.5公斤DMT（包括俗稱「死藤水」的液體及DMT膠囊）、4.9公斤THC大麻油及THC朱古力、3.7公斤迷幻蘑菇、528張「毒郵票」、772克大麻草，以及一批包裝及製毒工具。西九龍總區特別職務隊高級督察張曉琳稱，單位每個角落均被用作製毒，包括種植迷幻蘑菇、烹調THC朱古力及提煉DMT，再將DMT放入膠囊出售。其他毒品如大麻油、毒郵票、大麻草等則由其他渠道買入轉售。

她指，警方留意到市面有不少CBD大麻二酚產品，含有THC成分，會導致上癮、幻覺、焦慮、抑鬱、專注力下降，如服用高劑量會導致昏迷。