港聞

港聞二

上調職安罰則不讓步 勞處：會檢視檢控期

【明報專訊】立法會職安健法案委員會下周一（17日）續會審議修訂有關工業意外罰則的條例，有立法會議員周一提出修正，建議調低擬議罰則，由1000萬降至600萬，另倡簡易程序檢控時限由擬議的12個月縮至9個月。政府拒絕下調罰則，對於縮短檢控時限，政府指「會再檢視有關蒐證程序」。

委界立法會議員陳紹雄周一（10日）對《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》提出修正案，建議調低擬議罰則，以「可公訴罪行」起訴最高罰款額由1000萬元降至600萬，以「簡易程序」檢控最高罰額由300萬元改為150萬元，另倡簡易程序檢控時限由擬議的12個月縮至9個月。勞工處昨日向立法會發信回應，指現擬罰款額合理，倘下調會減低阻嚇力兼有違修例原意。

陳紹雄稱失望：600萬已足

陳紹雄昨向本報回應稱，對政府說法感失望，認為600萬已具足夠阻嚇性，冀政府詳細解釋擬議罰款增幅的理據，又稱同意調高罰則，只是對增幅有不同意見，當局指他違反修例原意是「用字不正確」。

至於檢控時限，勞工處在信中稱，有必要將檢控時限延長，以讓處方有更充足時間調查，提供證據協助法庭考慮是否要判處入獄刑罰，但理解有意見認為調查盡快完成可讓工地持責者及早了解意外原因並改善，處方會再檢視蒐證程序。

斥為「快」壓縮檢控期荒謬

工權會：承建商毋須等調查方知出錯

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，支持勞工處「企硬」，認為政府已多次讓步，現擬罰則無下調空間。她說，承建商毋須等調查完成才知哪裏出錯，形容當局以加快調查為由壓縮檢控時限是荒謬，指法庭依賴調查深度了解案件嚴重性，並會影響判決是否公平恰當。

相關字詞﹕工業意外罰款 工業意外 職安健罰則 職安健法例 勞工處

上 / 下一篇新聞

索償警敗訴3人眾籌訟費 遭平台終止 收款方Stripe指高風險 發起人料自我設限或受壓
索償警敗訴3人眾籌訟費 遭平台終止 收款方Stripe指高風險 發起人料自我設限或受壓
水泥廠續牌上訴期間 電工遭田螺車撞斃
水泥廠續牌上訴期間 電工遭田螺車撞斃
鄰姊妹廠未停工遭控 覆核拒續牌決定
鄰姊妹廠未停工遭控 覆核拒續牌決定
港大分析：第五波初期強檢 每百廈找45宗 高本恩：對減社區傳播幾乎無效 不具效益應撤銷
港大分析：第五波初期強檢 每百廈找45宗 高本恩：對減社區傳播幾乎無效 不具效益應撤銷
BQ.1.1與BA.4.6首輸入 盧寵茂：疫情完全未過去 學者：若非強致病性 變異沒分別
BQ.1.1與BA.4.6首輸入 盧寵茂：疫情完全未過去 學者：若非強致病性 變異沒分別
前年起四度延期 Avril Lavigne港演唱會取消 主辦方：因場地票務防疫
前年起四度延期 Avril Lavigne港演唱會取消 主辦方：因場地票務防疫
專家倡二價疫苗長者優先
專家倡二價疫苗長者優先
持免針紙者擬加入「廢紙」覆核 郭卓堅就法援上訴 稱不受助訴訟亦繼續
持免針紙者擬加入「廢紙」覆核 郭卓堅就法援上訴 稱不受助訴訟亦繼續
稱國安上門收道具警告 古思堯：棄二十大示威 警方：與一人溝通了解
稱國安上門收道具警告 古思堯：棄二十大示威 警方：與一人溝通了解
警「旁觀者實驗」 180路人睹女童孤身6施援
警「旁觀者實驗」 180路人睹女童孤身6施援
掌摑搖晃 童樂居認罪第五人囚4周
掌摑搖晃 童樂居認罪第五人囚4周
隔兩年半檢控 集結兩女減刑1月
隔兩年半檢控 集結兩女減刑1月
張宇人倡特首委任中大校董會主席 擬提私人草案「杜絕裙帶」 狄志遠：倘助學術自由歡迎討論
張宇人倡特首委任中大校董會主席 擬提私人草案「杜絕裙帶」 狄志遠：倘助學術自由歡迎討論
西九CCTV擴至所有法庭 區院10．28起增安檢
西九CCTV擴至所有法庭 區院10．28起增安檢
食環研准食肆後巷放有蓋垃圾桶 試驗初期政府提供
食環研准食肆後巷放有蓋垃圾桶 試驗初期政府提供
江玉歡促審防疫相關法例 人數不足告吹
江玉歡促審防疫相關法例 人數不足告吹
被指要求女生手淫 科大火博士正休假
被指要求女生手淫 科大火博士正休假
改兒子生日至修例後 女子騙額外產假判囚
改兒子生日至修例後 女子騙額外產假判囚
四驅車掉頭失控 撞欄衝落山
四驅車掉頭失控 撞欄衝落山
foodpanda外賣員再罷工 不滿工資變少 公司：已回應去年訴求
foodpanda外賣員再罷工 不滿工資變少 公司：已回應去年訴求
寶林藏屍案 被告：太吵方動手 醒時她已死
寶林藏屍案 被告：太吵方動手 醒時她已死
涉改文件掩飾延誤 房屋主任控4罪
涉改文件掩飾延誤 房屋主任控4罪
私家車撞水馬翻側 人去車空
私家車撞水馬翻側 人去車空
精進：望當局加快審批復工 消息：文件未交齊
精進：望當局加快審批復工 消息：文件未交齊
青年涉自學製毒 住宅檢死藤水迷幻蘑菇
青年涉自學製毒 住宅檢死藤水迷幻蘑菇
鹽田梓六旬義工浴間亡 疑觸電
鹽田梓六旬義工浴間亡 疑觸電
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】主教山配水庫增設免費自助遊 每日3節各一個鐘 名額各50
【Emily】主教山配水庫增設免費自助遊 每日3節各一個鐘 名額各50
【Emily】關長何珮珊跑3.5公里 撐特奧火炬跑
【Emily】關長何珮珊跑3.5公里 撐特奧火炬跑
【Emily】核酸陽有後果 歐商會：吸人才需除恐懼
【Emily】核酸陽有後果 歐商會：吸人才需除恐懼
【Emily】尖東站行人隧道變身地標壁畫走廊
【Emily】尖東站行人隧道變身地標壁畫走廊
【Emily】好友兼選舉對手 梁熙廖添誠敘舊
【Emily】好友兼選舉對手 梁熙廖添誠敘舊