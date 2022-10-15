港聞

港聞二

寶林藏屍案 被告：太吵方動手 醒時她已死

【明報專訊】將軍澳寶林邨2019年藏屍案昨於高院續審，控方在庭上播放被告警誡錄影會面，被告聲稱事主每天吸食毒品、時常發瘋，案發時曾亂扔物品、誣賴他強姦等，他於是掌摑事主，以毛巾綁其手及口，數次踢她，「太嘈先郁手，唔係成日打」，睡醒後發現事主已死，但不敢報警，故將屍體放入碌架牀下格牀板下，拖地清潔後再離開，並稱「死咗人還死咗人，都要清潔㗎」。

被告羅偉文（現50歲）否認約於2019年3月17日謀殺劉莉芝（終年34歲）。庭上播放被告的警誡錄影會面，被告稱案發時與事主同住，他本人只吸冰毒，事主每天都吸食可卡因或冰毒，並有精神病需服藥，經常「做埋啲嘢奇奇怪怪」。

稱對方亂扔物 毛巾綁手打踢

被告憶起，有天事主將家中物品扔出屋外，再到後樓梯，其間「碌落樓梯」，他着事主返家，事主隨即大叫他是通緝犯及要報警，被告掌摑她兩至三下，未幾事主大叫遭人強姦，被告叫她「着返衫唔好發癲啦！」因擔心事主「亂掟嘢」，用毛巾綁着她的手，將其纏繞在窗框便去睡覺，當數次被吵醒，他再以毛巾綁事主的口，對她打踢。

離開前拖地 「死咗人都要清潔」

被告指出，睡醒後見事主「唔郁」，他感到害怕，摸她的手發現「凍晒」，他不敢報警，將屍體放入下格牀板下，用衣物及毛巾包住事主頭部。被告稱「死咗人還死咗人，都要清潔㗎」，故拖地後才離開，翌日再帶朋友Coco返回單位收拾物品。

警員在錄影帶中問被告與事主有何關係，被告稱是好朋友，初相識的第二天曾發生一次性行為，惟「佢有好多男朋友，起初我自己以為係啦」。

偵緝警員何龍供稱，2019年3月20日凌晨到涉案單位調查，他掀起下格牀的木板後，見到左方儲物空間遭一張白色被子覆蓋，掀起被子後發現一具完整、已呈屍斑的屍體，頸部遭上衣及耳筒線纏繞，背、手及腳有瘀傷，其中手部瘀痕較明顯。審訊周一（17日）續，將傳召法醫作供。

【案件編號：HCCC 167/20】

上 / 下一篇新聞

索償警敗訴3人眾籌訟費 遭平台終止 收款方Stripe指高風險 發起人料自我設限或受壓
索償警敗訴3人眾籌訟費 遭平台終止 收款方Stripe指高風險 發起人料自我設限或受壓
水泥廠續牌上訴期間 電工遭田螺車撞斃
水泥廠續牌上訴期間 電工遭田螺車撞斃
鄰姊妹廠未停工遭控 覆核拒續牌決定
鄰姊妹廠未停工遭控 覆核拒續牌決定
港大分析：第五波初期強檢 每百廈找45宗 高本恩：對減社區傳播幾乎無效 不具效益應撤銷
港大分析：第五波初期強檢 每百廈找45宗 高本恩：對減社區傳播幾乎無效 不具效益應撤銷
BQ.1.1與BA.4.6首輸入 盧寵茂：疫情完全未過去 學者：若非強致病性 變異沒分別
BQ.1.1與BA.4.6首輸入 盧寵茂：疫情完全未過去 學者：若非強致病性 變異沒分別
前年起四度延期 Avril Lavigne港演唱會取消 主辦方：因場地票務防疫
前年起四度延期 Avril Lavigne港演唱會取消 主辦方：因場地票務防疫
專家倡二價疫苗長者優先
專家倡二價疫苗長者優先
持免針紙者擬加入「廢紙」覆核 郭卓堅就法援上訴 稱不受助訴訟亦繼續
持免針紙者擬加入「廢紙」覆核 郭卓堅就法援上訴 稱不受助訴訟亦繼續
稱國安上門收道具警告 古思堯：棄二十大示威 警方：與一人溝通了解
稱國安上門收道具警告 古思堯：棄二十大示威 警方：與一人溝通了解
警「旁觀者實驗」 180路人睹女童孤身6施援
警「旁觀者實驗」 180路人睹女童孤身6施援
掌摑搖晃 童樂居認罪第五人囚4周
掌摑搖晃 童樂居認罪第五人囚4周
隔兩年半檢控 集結兩女減刑1月
隔兩年半檢控 集結兩女減刑1月
張宇人倡特首委任中大校董會主席 擬提私人草案「杜絕裙帶」 狄志遠：倘助學術自由歡迎討論
張宇人倡特首委任中大校董會主席 擬提私人草案「杜絕裙帶」 狄志遠：倘助學術自由歡迎討論
西九CCTV擴至所有法庭 區院10．28起增安檢
西九CCTV擴至所有法庭 區院10．28起增安檢
食環研准食肆後巷放有蓋垃圾桶 試驗初期政府提供
食環研准食肆後巷放有蓋垃圾桶 試驗初期政府提供
江玉歡促審防疫相關法例 人數不足告吹
江玉歡促審防疫相關法例 人數不足告吹
被指要求女生手淫 科大火博士正休假
被指要求女生手淫 科大火博士正休假
改兒子生日至修例後 女子騙額外產假判囚
改兒子生日至修例後 女子騙額外產假判囚
四驅車掉頭失控 撞欄衝落山
四驅車掉頭失控 撞欄衝落山
foodpanda外賣員再罷工 不滿工資變少 公司：已回應去年訴求
foodpanda外賣員再罷工 不滿工資變少 公司：已回應去年訴求
涉改文件掩飾延誤 房屋主任控4罪
涉改文件掩飾延誤 房屋主任控4罪
私家車撞水馬翻側 人去車空
私家車撞水馬翻側 人去車空
上調職安罰則不讓步 勞處：會檢視檢控期
上調職安罰則不讓步 勞處：會檢視檢控期
精進：望當局加快審批復工 消息：文件未交齊
精進：望當局加快審批復工 消息：文件未交齊
青年涉自學製毒 住宅檢死藤水迷幻蘑菇
青年涉自學製毒 住宅檢死藤水迷幻蘑菇
鹽田梓六旬義工浴間亡 疑觸電
鹽田梓六旬義工浴間亡 疑觸電
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】主教山配水庫增設免費自助遊 每日3節各一個鐘 名額各50
【Emily】主教山配水庫增設免費自助遊 每日3節各一個鐘 名額各50
【Emily】關長何珮珊跑3.5公里 撐特奧火炬跑
【Emily】關長何珮珊跑3.5公里 撐特奧火炬跑
【Emily】核酸陽有後果 歐商會：吸人才需除恐懼
【Emily】核酸陽有後果 歐商會：吸人才需除恐懼
【Emily】尖東站行人隧道變身地標壁畫走廊
【Emily】尖東站行人隧道變身地標壁畫走廊
【Emily】好友兼選舉對手 梁熙廖添誠敘舊
【Emily】好友兼選舉對手 梁熙廖添誠敘舊