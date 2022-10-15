寶林藏屍案 被告：太吵方動手 醒時她已死

被告羅偉文（現50歲）否認約於2019年3月17日謀殺劉莉芝（終年34歲）。庭上播放被告的警誡錄影會面，被告稱案發時與事主同住，他本人只吸冰毒，事主每天都吸食可卡因或冰毒，並有精神病需服藥，經常「做埋啲嘢奇奇怪怪」。

稱對方亂扔物 毛巾綁手打踢

被告憶起，有天事主將家中物品扔出屋外，再到後樓梯，其間「碌落樓梯」，他着事主返家，事主隨即大叫他是通緝犯及要報警，被告掌摑她兩至三下，未幾事主大叫遭人強姦，被告叫她「着返衫唔好發癲啦！」因擔心事主「亂掟嘢」，用毛巾綁着她的手，將其纏繞在窗框便去睡覺，當數次被吵醒，他再以毛巾綁事主的口，對她打踢。

離開前拖地 「死咗人都要清潔」

被告指出，睡醒後見事主「唔郁」，他感到害怕，摸她的手發現「凍晒」，他不敢報警，將屍體放入下格牀板下，用衣物及毛巾包住事主頭部。被告稱「死咗人還死咗人，都要清潔㗎」，故拖地後才離開，翌日再帶朋友Coco返回單位收拾物品。

警員在錄影帶中問被告與事主有何關係，被告稱是好朋友，初相識的第二天曾發生一次性行為，惟「佢有好多男朋友，起初我自己以為係啦」。

偵緝警員何龍供稱，2019年3月20日凌晨到涉案單位調查，他掀起下格牀的木板後，見到左方儲物空間遭一張白色被子覆蓋，掀起被子後發現一具完整、已呈屍斑的屍體，頸部遭上衣及耳筒線纏繞，背、手及腳有瘀傷，其中手部瘀痕較明顯。審訊周一（17日）續，將傳召法醫作供。

【案件編號：HCCC 167/20】