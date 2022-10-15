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foodpanda外賣員再罷工 不滿工資變少 公司：已回應去年訴求

【明報專訊】foodpanda外賣員繼去年11月發起罷工後，昨宣布因不滿持續削減工資，今起再發起大罷工，要求foodpanda停止減薪，外賣員將停止接單。有打算罷工的外賣員預計將有外賣員到各區pandamart聚集。foodpanda稱未減整體服務費，已回應及處理員工去年訴求。

署名為「一群foodpanda外賣員」昨發聲明稱，foodpanda在罷工後承諾改善外賣員使用的地圖系統所計算的工資較以往少，另很多外賣員實際所獲工資較系統所顯示的更少，形容更新系統後被「二重減薪」，「形同詐騙」。

員工稱公司承諾「調整」實屬調低

聲明稱，foodpanda接獲外賣員反映問題後，曾承諾調整，惟「調整」僅調低工資而未有調高。聲明稱若foodpanda拒絕談判，或不符外賣員要求，將繼續罷工及有工業行動。聲明列出10項訴求，包括要求foodpanda立即停止減薪，薪酬上調至合理水平，按實際運送距離計算工資。

foodpanda外賣員Andrew接受本報查詢稱，未知多少人參與罷工。他說外賣員最近一兩個月因工資大減相當不滿，以其情况為例，去年每周工作約30小時，每月可掙1.3萬至1.5萬元，惟最近每周須工作超過40小時才可掙得相若金額，認為公司未理會他們訴求，決定參與罷工。

公司：系統現問題 調整時已補償

foodpanda回應稱，新的距離計算功能非為減少整體服務費，而是基於外賣員去年提出的訴求，以Google地圖為算法基礎，稱新功能推出以來進一步增加17%的距離服務費。foodpanda稱，自去年11月至今從未調整基本服務費，留意到系統現問題，上周營運團隊一連4日在全港20間pandamart與外賣員會面，在系統調整期間亦一直主動為所有受影響外賣員提供服務費補償。

foodpanda又稱，已回應及處理外賣員去年提出15項訴求，過去一年亦推出多項改良措施，進一步完善系統。

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