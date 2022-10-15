江玉歡促審防疫相關法例 人數不足告吹

內會昨討論9項與防疫相關的附屬法例，涉及抵港者強檢規例、「限聚令」、「口罩令」等延長至明年3月31日的法例。內會主席李慧琼在會上問到，有否議員要求交付小組委員會審議，惟僅得江玉歡與工聯會梁子穎舉手示意，未達3名議員舉手的要求。

委員會改名 李慧琼：進一步研究

立法會因應政府改組為3司15局，18個事務委員會的職責，甚至名稱都需修訂，其中民政事務委員會將改名為民政及文化體育事務委員會。新民黨主席葉劉淑儀支持修訂，指資訊科技及廣播事務委員會亦應改名，因現時科技政策已不只限於資訊科技，李慧琼表示認同，稱會再與議事規則委員會主席謝偉俊進一步研究。

社福界議員狄志遠在會上反映，與政府溝通有困難，稱曾就MIRROR演唱會事件多次約見政府官員被拒，期望可安排司長與議員交流，促進行政、立法關係。經民聯林健鋒稱，政府已設前廳交流會，認為議員可在該場合與司長溝通，沒有必要再安排特別會議。