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港聞二

食環研准食肆後巷放有蓋垃圾桶 試驗初期政府提供

【明報專訊】政府正打擊衛生黑點及改善整體環境衛生情况，食物環境衛生署回應本報查詢稱，會積極探討合適的方法處理食肆產生的垃圾，包括容許食肆在後巷放置有蓋垃圾桶。政府消息稱，試驗計劃初段會先由政府提供垃圾桶。叙福樓集團行政總裁黃傑龍表示，過往食肆在後巷放垃圾桶，會被路政署或地政署指控佔地，故需解決不同部門執法問題。他又表示，日後固體費物需收費，可能人人都不想付費，然後到後巷垃圾桶拋垃圾，或要為垃圾桶上鎖。

Now新聞昨引述消息報道，政府最快月底起在後巷試行擺放大型垃圾桶供食肆棄置垃圾，避免鼠患等衛生問題，並由食肆負責清理垃圾桶。據本報了解，此措施是由政務司副司長督導、17個政策局和部門組成的「地區事項統籌工作組」提出的構想，經討論及同意後先推行試行計劃，再按經驗和成效考慮全面實施。食環署回覆本報查詢表示，會積極探討合適方法，例如容許食肆在後巷放置有蓋垃圾桶，協助食肆履行責任，如有具體方案會再公布。

業界：需了解要付多少費用

黃傑龍表示，食環署未正式諮詢業界，他認同後巷屬衛生黑點，但需了解食肆要付多少費用。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，未聽聞消息，但食肆後巷常有廚餘廢物堆積，用老鼠籠亦無法解決鼠患問題，認同應從衛生入手。他認為，如垃圾是由餐廳製造，自行負擔費用亦合理。

相關字詞﹕食環署 垃圾桶 後巷

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