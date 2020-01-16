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張宇人倡特首委任中大校董會主席 擬提私人草案「杜絕裙帶」 狄志遠：倘助學術自由歡迎討論

【明報專訊】中大校董、自由黨立法會議員張宇人擬在立法會提出私人草案修改中大校董會組成，他昨撰文建議3個改革，包括由作為校監的特首委任校董會主席，杜絕「變相『裙帶關係』」。曾在1990年代任中大校董的狄志遠認為，若改革有助學術自主、大學自主，歡迎討論改革細節，但若只為讓外界介入以控制大學，並不符學術自主方向。

張宇人上月初曾撰文稱，全港8間政府資助大學中，中大校董會是唯一停留在舊有模式的大學，亦未能體現企業精神；他透露準備在立法會提交私人草案，改革中大校董會的組成。他當時向本報表示，提出改革與中大校長段祟智的續任爭議「必然有關」，冀最快10月提交草案。

鄧家彪劉國勳稱想法相近

同是中大校董的工聯會鄧家彪和民建聯劉國勳均表示，曾與張宇人討論改革中大校董會的內容，稱大家想法相近。鄧家彪期望，本月內可正式向外公布改革內容，強調建議是參考其他院校現行做法，他說改革重點是中大管治是否符合現代管治標準，以及校長的任命方式。

張宇人在文中批評，中大校董會轄下的行政與計劃委員會由正副校長主導，其他委員都是校內管理層，並可處理人事任命等重大校政，卻從無會議紀錄呈交校董會，「極有小圈子之嫌」。張指，現時校董會主席不能「空降」，建議該職位由特首委任，以杜絕任何變相「裙帶關係」。

倡減校董會人數 校外內二比一

張又建議大幅減少校董會人數，由現時53人減至33人，校外、校內代表的比例應達至二比一；並建議現時9所書院輪流派人擔任校董會委員。中大校董會先後在2009年和2016年提出改組方案，建議縮減校董會人數及增加校外校董的比例，但最終未能成事。

狄志遠不認同全港大學的管治方式需一致，稱各大學有各自文化、作風。狄稱，任何令大學進步的建議都可討論，但原則是有利學術自主、大學自主，「不想是基於政治考慮，或因為某些意見不同，而改變行之有效的架構」。他憂慮，若改組令外界感覺政治化，或影響大學對外形象。

按現行規定，特首委任中大校董會主席時須根據校董會提名委任。

相關字詞﹕狄志遠 中大校董會 張宇人

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