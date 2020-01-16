張宇人倡特首委任中大校董會主席 擬提私人草案「杜絕裙帶」 狄志遠：倘助學術自由歡迎討論

張宇人上月初曾撰文稱，全港8間政府資助大學中，中大校董會是唯一停留在舊有模式的大學，亦未能體現企業精神；他透露準備在立法會提交私人草案，改革中大校董會的組成。他當時向本報表示，提出改革與中大校長段祟智的續任爭議「必然有關」，冀最快10月提交草案。

鄧家彪劉國勳稱想法相近

同是中大校董的工聯會鄧家彪和民建聯劉國勳均表示，曾與張宇人討論改革中大校董會的內容，稱大家想法相近。鄧家彪期望，本月內可正式向外公布改革內容，強調建議是參考其他院校現行做法，他說改革重點是中大管治是否符合現代管治標準，以及校長的任命方式。

張宇人在文中批評，中大校董會轄下的行政與計劃委員會由正副校長主導，其他委員都是校內管理層，並可處理人事任命等重大校政，卻從無會議紀錄呈交校董會，「極有小圈子之嫌」。張指，現時校董會主席不能「空降」，建議該職位由特首委任，以杜絕任何變相「裙帶關係」。

倡減校董會人數 校外內二比一

張又建議大幅減少校董會人數，由現時53人減至33人，校外、校內代表的比例應達至二比一；並建議現時9所書院輪流派人擔任校董會委員。中大校董會先後在2009年和2016年提出改組方案，建議縮減校董會人數及增加校外校董的比例，但最終未能成事。

狄志遠不認同全港大學的管治方式需一致，稱各大學有各自文化、作風。狄稱，任何令大學進步的建議都可討論，但原則是有利學術自主、大學自主，「不想是基於政治考慮，或因為某些意見不同，而改變行之有效的架構」。他憂慮，若改組令外界感覺政治化，或影響大學對外形象。

按現行規定，特首委任中大校董會主席時須根據校董會提名委任。